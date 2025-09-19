Amazonセール情報大紹介！ 第59回
【Amazonタイムセール】iPhone 17にも対応する新世代のロボット型充電器が38％オフ！
2025年09月19日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール開催中】UGREEN Uno ロボット型充電器が特別価格に
スマホアクセサリーブランド「UGREEN（ユーグリーン）」の「UGREEN Uno ロボット型充電器」が現在、Amazonタイムセールで38％オフの3,408円という特別価格で販売中。
UGREEN Uno ロボット型充電器の特徴
本製品は新世代のロボット型充電器です。LCDスクリーンを搭載し、ロボットの表情で充電状態がわかります。充電中は目・口で笑顔を表現し、フル充電になると目だけの笑顔になるので、ひと目で充電状況を把握できます。
最新MacBook Airにも対応
Uno 65Wは2基のUSB-Cポートと1基のUSB-Aポートを搭載し、3台のデバイスを同時に充電できます。最大65Wの出力はMacBookシリーズからスマホまであらゆるUSB-Cデバイスに充電でき（2基のうち1基が65W対応）、自宅でも出張でもこれ1台でOK。
AI検知機能により、接続されたデバイスに合わせて自動的に出力を調整、デバイスを保護したうえで可能な限り高速に充電を実行します。
幅広い互換性
対応デバイス（一部）：MacBook Pro 14'' 2021 (M1 Pro)、MacBook Pro 13、Macbook Air 2020、iPad Pro、iPhone17、16、15、14、13、12 Pro、XS、XR、8、7 Plus、SE 2020、AirPods Pro、 Switch, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, S24，23, S20, S10, Note 10 Plus, S9, S8, A8 2018, A5 2017, A51, A71, Google Pixel 4A 4 XL 3A 3 XL；P60 Pro，P60，50 Pro，P50，P40 Pro，P40, P30, P20 Pro
ご注意
本製品にはモバイルバッテリー機能はありません。PD充電を行うためには、PD対応ケーブルとPD充電に対応したデバイスが必要となります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第59回
トピックス【Amazonタイムセールで15％オフ】手軽な充電を実現する強力マグネット内蔵のiPhone 17 Pro用ケース
-
第58回
トピックスUGREEN MFi認証LightningケーブルがAmazonタイムセールで20％オフ！ iPhone急速充電対応
-
第57回
トピックス【冷凍庫不足解消】ふるさと納税返礼品もまとめ買い食品も入るセカンド冷凍庫がAmazonタイムセール特価
-
第56回
トピックス【Dyson（ダイソン）】日本の住宅向けに設計されたコードレス掃除機がAmazonタイムセールで22％オフ
-
第55回
トピックス26％オフ！ 人工知能で深剃り「ブラウン シリーズ5」が今だけ9,980円【Amazonタイムセール】
-
第54回
トピックス【永久保証付き】TP-Link「TL-SG108V4」スイッチングハブがAmazonタイムセールで9％OFF
-
第53回
トピックス【時短洗濯14分】ハイセンス全自動洗濯機「HW-K70J」、Amazonタイムセールで今だけ29,800円！
-
第52回
トピックスUSBメモリ最安級！ Acer UT300がAmazonタイムセールで1,161円【USB-A & USB-C対応】
-
第51回
トピックス47％オフの849円！ 動画や画像を高速転送できる2.5インチHDDケース【Amazonタイムセール】
-
第50回
トピックスマクロ機能搭載のゲーミングキーボードが今だけ4,836円【Amazonタイムセール】
- この連載の一覧へ