ASUS GeForce RTX 5060 Ti ホワイトモデル登場｜CFD販売が9月19日に発売・価格情報

2025年09月19日 09時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

ASUS、ホワイトデザインのNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti搭載グラフィックボードを発売

　シー・エフ・デー販売は、ASUSブランドから新しい「NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ホワイトモデル」グラフィックボードを発表した。発売日は9月19日で、2種類のモデルが登場する。

DUAL-RTX5060TI-O16G-WHITE：90,980円前後

DUAL-RTX5060TI-16G-WHITE：79,800円前後

コンパクト設計と高い冷却性能

　本製品シリーズは、2.5スロット仕様のデュアルファンモデルを採用し、優れた冷却性能と省スペース設計を両立。冷却ファンには耐久性の高いダブルボールベアリングを搭載。さらに、基板背面にはプロテクトバックプレートを備え、剛性を高めて損傷を防止する。

　また、デュアルBIOS機能により、ユーザーは「パフォーマンスモード」と「静音モード」を切り替えて利用可能だ。

専売モデルとクロック設定

　DUAL-RTX5060TI-16G-WHITEドスパラ限定販売のモデル。両製品ともにコアクロックやメモリ速度が最適化され、高速データ転送と安定した動作を実現する。

最新仕様と高い互換性

　新製品は16GBのGDDR7メモリを搭載し、最新規格であるHDMI 2.1bおよびDisplayPort 2.1bに対応。これにより、幅広いディスプレイ環境との互換性や高解像度出力が可能となっている。

