FPS特化610Hzディスプレイ＆Mac最適化6Kディスプレイ　ASUS最新モデルが登場

ASUS JAPAN、FPS向け610HzモニターとMac最適化6Kディスプレイを発表

ASUS JAPANは、ゲーマーとクリエイター双方に向けた2つの最新モニター「ROG Strix XG248QSG Ace」と「ProArt Display 6K PA32QCV」を発表した。両モデルは9月19日より順次発売される予定だ。

ROG Strix XG248QSG Ace ― 610Hzリフレッシュレートを実現

「ROG Strix XG248QSG Ace」は、24.1インチのフルHD（1920×1080）ディスプレイを搭載し、610Hzリフレッシュレートを実現したFPS向けプロ仕様ゲーミングモニターだ。Super TNパネルによる0.1msの超高速応答速度により、これまでにない滑らかな映像表示を可能にする。

さらに、ROG独自の「Extreme Low Motion Blur 2（ELMB 2）」技術を採用。残像感を大幅に軽減しながら明るさを確保し、クリアで鮮明なゲーム映像を提供する。

ProArt Display 6K PA32QCV ― Macユーザー必見のプロフェッショナルディスプレイ

一方の「ProArt Display 6K PA32QCV」は、6016×3384解像度の6K HDRパネルを採用。特にMacユーザーに最適化されたプロフェッショナルモニターとして設計されているという。

218ppiという高密度表示により、細部までシャープに描写。従来の32インチFHDモニターと比べて約3.1倍のピクセル密度を誇り、写真や映像編集、グラフィック制作において圧倒的な高精細表現を可能にする。さらに、色再現性や接続性も強化され、クリエイターの生産性を高める設計となっている。