iPhone ProRes撮影にも最適！ MSIの新SSD「DATAMAG 40Gbps」発売開始

MSI、USB4対応ポータブルSSD「DATAMAG 40Gbps」シリーズを発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、USB4に対応した外付けポータブルSSD「DATAMAG 40Gbps」シリーズを販売開始した。価格は1万6980円から。

最大4,000MB/sの超高速転送に対応

新しく登場した「DATAMAG 40Gbps」シリーズは、1TBモデルと2TBモデルの2種類をラインアップ。2TBモデルでは最大リード速度4,000MB/s、最大ライト速度3,600MB/sを実現し、大容量データの高速転送を可能にしている。USB4対応により、従来よりも安定かつ高速なデータ通信を提供する点も注目だ。

デザインと機能性を両立

本製品はデザイン面でも特徴的だ。マグネットを内蔵しており、iPhoneの背面やノートPCの天板などに簡単に固定できる。また、筐体にはアルミニウム素材を採用しており、高い耐衝撃性と効率的な放熱性を兼ね備えているという。



さらに、iPhone 16/15 Proシリーズの高品質動画撮影フォーマット「ProRes」にも対応しているため、映像制作に携わるクリエイターにとっても強力なツールとなるだろう。