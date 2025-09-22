古いビデオテープを簡単デジタル保存！ サンワサプライ「400-MEDI053」新発売

サンワサプライ、小型モニター搭載のビデオキャプチャー「400-MEDI053」を発売

サンワサプライは、パソコン不要で簡単にビデオテープをデジタル化できる小型ビデオキャプチャー「400-MEDI053」を発売した。価格は17,091円（税抜）。

2.4インチ液晶モニター搭載で映像を確認しながら保存

「400-MEDI053」は、2.4インチの小型液晶ディスプレイを搭載。接続したビデオテープの映像を確認しながら、デジタルデータとして保存できるのが特徴だ。RCAケーブル（赤・白・黄）やSビデオ端子を利用して簡単に接続でき、キャプチャーした映像は内蔵スピーカーでその場で再生できる。また、HDMIポートを搭載しているため、テレビやモニターに映像を出力して大画面で確認することも可能。

多彩な保存方法と便利な機能を搭載

保存した映像はmicroSDカードやUSBメモリに対応。さらに録画停止タイマーや予約録画機能も備えており、家庭用から業務用まで幅広いシーンで活用できる。常時給電型の設計のため、バッテリー劣化を心配する必要がなく、スマートフォンほどのコンパクトサイズで持ち運びや収納もしやすい。

古いビデオテープをデジタル保存する最適な選択肢

サンワサプライの新製品「400-MEDI053」は、VHSビデオテープなどに眠る大切な映像をデジタル化して残したいユーザーに最適なアイテム。データ化することで、保存や共有が容易になり、思い出を長く守ることができるだろう。