20kgまで支えるデュアルアームと新色ホワイトモデル、ベンキューが同時リリース

ベンキュージャパン、耐荷重20kg対応のデュアルモニターアーム「BDH01」と新色シングルアーム「BSH02」を9月19日発売

ベンキュージャパンは9月19日、同社初となる高耐荷重デュアルモニターアーム「BDH01」と、人気のシングルモニターアーム「BSH02」の新色ホワイトモデルを発売すると発表した。いずれもオープン価格で提供され、一般的なオフィス用ディスプレイからウルトラワイドモニターまで幅広く対応可能だ。

デュアルモニターアーム「BDH01」の特徴

「BDH01」は、最大20kgまでの重量に対応する特殊スプリングを搭載。25,000回に及ぶ動作試験をクリアしており、高い耐久性と安定性を兼ね備えているという。クリエイティブワークや在宅勤務など、長時間の作業環境でも快適に使用できるのが大きな特長だ。

可動域も広く、ティルトは-20°〜50°、スイベルは左右±90°、回転は±180°に対応。高さ調整や縦横切り替えもスムーズに行え、作業スタイルに合わせた柔軟な設置が可能となっている。さらに、デスク厚12〜50mmに対応し、クランプ固定とグロメット固定の両方をサポート。補強プレートも付属し、デスク天板の傷やたわみを防ぐ設計だ。

シングルモニターアーム「BSH02」に新色ホワイト追加

同日には、既存のシングルモニターアーム「BSH02」のホワイトモデルも登場。ユーザーの好みやインテリアに合わせて選択肢が広がる。両モデルともケーブルマネジメント機能を備えており、デスク周りをスッキリと整えることができる。