EIZO、新27型カラーマネージメントモニター「ColorEdge CS2740-Z／CS2731-Z」を発表【4K・WQHD対応】

EIZO、27型カラーマネージメントモニター「ColorEdge CS2740-Z」「CS2731-Z」を9月25日発売

EIZOは、27インチのカラーマネージメント液晶モニター新モデル「ColorEdge CS2740-Z」と「ColorEdge CS2731-Z」を9月25日に発売すると発表した。価格はオープンながら、EIZOダイレクトでの販売価格はCS2740-Zが199,100円、CS2731-Zが141,900円となっている。

高解像度と最新カラーモードを搭載

新製品は従来シリーズの後継機種にあたり、CS2740-Zは4K UHD（3840×2160）、CS2731-ZはWQHD（2560×1440）の高解像度パネルを採用。さらに、Appleの「Display P3」をはじめ「DCI-P3」「BT.709」など、映像制作に欠かせないカラーモードを標準搭載。プロフェッショナルからクリエイター、一般ユーザーまで幅広いニーズに対応している。

広色域カバーで鮮やかな色再現

両モデルともAdobe RGBを99％カバーする広色域を実現。加えて、CS2740-ZはDCI-P3を91％、CS2731-Zは95％カバーし、より正確かつ鮮やかな色表現を可能にしているという。

使いやすさを追求した機能性

USB Type-CによるノートPC接続・給電に対応し、映像信号ケーブルも同梱。さらに、4基のUSBポートを備え、多目的に活用できる。周辺機器との連携や作業効率の向上に貢献する。

信頼性とサポート体制

両モデルは、EIZO純正キャリブレーションソフト「ColorNavigator 7」に対応し、高精度なカラーマネージメントをサポート。また、6ヵ月間の無輝点保証も付帯しており、安心して長期利用できる。製品の詳細はEIZO公式サイトで確認可能だ。