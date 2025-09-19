Amazonセール情報大紹介！ 第58回
UGREEN MFi認証LightningケーブルがAmazonタイムセールで20％オフ！ iPhone急速充電対応
2025年09月19日 09時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】UGREEN USB-C & Lightningケーブルが20％オフ！期間限定
いまLightningケーブル対応のiPhoneユーザーに大人気の「UGREEN USB-C & ライトニングケーブル【MFi認証取得 PD対応 1M】」が、Amazonタイムセールで特別割引中です！
通常価格1,599円のところ、20％OFFの1,278円で手に入るチャンス。過去1ヵ月で1,000本以上が売れた人気商品なので、売り切れ前にチェック必須です。
Apple公式MFi認証取得で安心
Apple正規ライセンスのMFi認証済み。最新C94型ライトニング端子を搭載し、iPhone Xなら30分で50％充電できる20W PD急速充電に対応。iPhone・iPadユーザーが安心して選べる正規ケーブルです。
タフな耐久性で長く使える
・絡みにくいナイロン編み込み設計
・アルミ合金プラグ＆強化根元構造
・15,000回以上の挿抜テストに合格
従来品より耐久性が90％アップしているので、「すぐ断線する」という悩みから解放されます。
充電もデータ転送もこれ1本
最大480Mbpsの高速データ転送対応。充電しながら音楽・写真・動画のやり取りもスムーズに。さらに安心の24ヵ月保証付きです。
今だけのタイムセール価格！
「安い・速い・壊れにくい」三拍子そろったUGREENのUSB-C & Lightningケーブル。Lightning対応のiPhoneユーザーなら、今のタイムセールが最安値で手に入れる絶好の機会です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第59回
トピックス【Amazonタイムセール】iPhone 17にも対応する新世代のロボット型充電器が38％オフ！
-
第59回
トピックス【Amazonタイムセールで15％オフ】手軽な充電を実現する強力マグネット内蔵のiPhone 17 Pro用ケース
-
第57回
トピックス【冷凍庫不足解消】ふるさと納税返礼品もまとめ買い食品も入るセカンド冷凍庫がAmazonタイムセール特価
-
第56回
トピックス【Dyson（ダイソン）】日本の住宅向けに設計されたコードレス掃除機がAmazonタイムセールで22％オフ
-
第55回
トピックス26％オフ！ 人工知能で深剃り「ブラウン シリーズ5」が今だけ9,980円【Amazonタイムセール】
-
第54回
トピックス【永久保証付き】TP-Link「TL-SG108V4」スイッチングハブがAmazonタイムセールで9％OFF
-
第53回
トピックス【時短洗濯14分】ハイセンス全自動洗濯機「HW-K70J」、Amazonタイムセールで今だけ29,800円！
-
第52回
トピックスUSBメモリ最安級！ Acer UT300がAmazonタイムセールで1,161円【USB-A & USB-C対応】
-
第51回
トピックス47％オフの849円！ 動画や画像を高速転送できる2.5インチHDDケース【Amazonタイムセール】
-
第50回
トピックスマクロ機能搭載のゲーミングキーボードが今だけ4,836円【Amazonタイムセール】
- この連載の一覧へ