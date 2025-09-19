UGREEN MFi認証LightningケーブルがAmazonタイムセールで20％オフ！ iPhone急速充電対応

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】UGREEN USB-C & Lightningケーブルが20％オフ！期間限定

いまLightningケーブル対応のiPhoneユーザーに大人気の「UGREEN USB-C & ライトニングケーブル【MFi認証取得 PD対応 1M】」が、Amazonタイムセールで特別割引中です！

通常価格1,599円のところ、20％OFFの1,278円で手に入るチャンス。過去1ヵ月で1,000本以上が売れた人気商品なので、売り切れ前にチェック必須です。

Apple公式MFi認証取得で安心

Apple正規ライセンスのMFi認証済み。最新C94型ライトニング端子を搭載し、iPhone Xなら30分で50％充電できる20W PD急速充電に対応。iPhone・iPadユーザーが安心して選べる正規ケーブルです。

タフな耐久性で長く使える

・絡みにくいナイロン編み込み設計

・アルミ合金プラグ＆強化根元構造

・15,000回以上の挿抜テストに合格

従来品より耐久性が90％アップしているので、「すぐ断線する」という悩みから解放されます。

充電もデータ転送もこれ1本

最大480Mbpsの高速データ転送対応。充電しながら音楽・写真・動画のやり取りもスムーズに。さらに安心の24ヵ月保証付きです。

今だけのタイムセール価格！

「安い・速い・壊れにくい」三拍子そろったUGREENのUSB-C & Lightningケーブル。Lightning対応のiPhoneユーザーなら、今のタイムセールが最安値で手に入れる絶好の機会です。