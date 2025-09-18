Amazonセール情報大紹介！ 第57回
【冷凍庫不足解消】ふるさと納税返礼品もまとめ買い食品も入るセカンド冷凍庫がAmazonタイムセール特価
2025年09月18日 17時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】スリム冷凍庫「YF-SFU70(B)」が7%オフ！ 一人暮らし＆家族のセカンド冷凍庫に最適
Amazonタイムセールで、山善の人気商品スリム冷凍庫「YF-SFU70(B)」 が登場！
通常価格40,727円のところ、いまなら7%OFFの37,800円で購入可能です。
「冷凍食品をまとめ買いしたいけど、冷蔵庫の冷凍室がいっぱい…」という一人暮らしや、家族で冷凍室不足に悩んでいる方に最適な冷凍庫です。
コンパクトなのに大容量70L
本体サイズは幅35.6×奥行55×高さ86.7cm。幅わずか35cm台のスリム設計で、キッチンやリビングのすき間にも置きやすいデザインです。
それでいて容量はしっかり70L。一人暮らしなら冷凍食品のストックに余裕、家族ならセカンド冷凍庫として冷凍室不足を解消できます。
セカンド冷凍庫として活躍！ 家族にもおすすめ
冷蔵庫の冷凍室がパンパンで「アイスやお肉がもう入らない…」と困った経験はありませんか？
そんなときに便利なのが、このスリム冷凍庫。家族用の追加冷凍庫として設置すれば、まとめ買いやふるさと納税の返礼品も余裕で保存できます。
「冷凍食品を買いだめしたい」「作り置きのおかずを保存したい」という家庭にぴったりです。
霜取り不要＆静音28dB
ファン式の自動霜取り機能を搭載しているため、面倒な霜取り作業は不要。
さらに運転音は28dBと非常に静か。寝室近くやリビングに置いても生活の邪魔になりません。
収納しやすい4段構造
内部はガラス棚1段＋冷凍ケース3段の4段設計。
冷凍食品をカテゴリーごとに整理できるため、「お肉は下段」「アイスは上段」といった使い分けもスムーズ。
セカンド冷凍庫としても整理整頓がしやすく、家族全員が使いやすい設計です。
急速冷凍＆温度調整で食品を守る
温度は5段階調整が可能。さらに急速冷凍モード搭載で、買ってきた食材をすぐに冷やして鮮度を逃しません。
大量に買った肉や魚、作り置きのおかずも安心して保存できます。
省エネ＆清潔に保てる設計
年間消費電力は265kWhの省エネ設計で、電気代の負担も少なめ。
さらに、ケースや棚は取り外して洗えるので清潔に保てます。
長期的に見てもコスパが高い冷凍庫です。
【タイムセール特価】Amazonで今すぐチェック
●通常価格：40,727円
●タイムセール特価：37,800円
一人暮らしの「メイン冷凍庫」として、家族の「セカンド冷凍庫」として、このタイムセールをお見逃しなく！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第56回
トピックス【Dyson（ダイソン）】日本の住宅向けに設計されたコードレス掃除機がAmazonタイムセールで22％オフ
-
第55回
トピックス26％オフ！ 人工知能で深剃り「ブラウン シリーズ5」が今だけ9,980円【Amazonタイムセール】
-
第54回
トピックス【永久保証付き】TP-Link「TL-SG108V4」スイッチングハブがAmazonタイムセールで9％OFF
-
第53回
トピックス【時短洗濯14分】ハイセンス全自動洗濯機「HW-K70J」、Amazonタイムセールで今だけ29,800円！
-
第52回
トピックスUSBメモリ最安級！ Acer UT300がAmazonタイムセールで1,161円【USB-A & USB-C対応】
-
第51回
トピックス47％オフの849円！ 動画や画像を高速転送できる2.5インチHDDケース【Amazonタイムセール】
-
第50回
トピックスマクロ機能搭載のゲーミングキーボードが今だけ4,836円【Amazonタイムセール】
-
第49回
トピックス黄ばみにくい！ iPhone 17 Proクリアケース「NIMASO 氷星シリーズ」がAmazonタイムセールで今だけ割引
-
第48回
トピックスAmazonタイムセール2,685円！ iPhone対応マグネット式カードリーダーで撮影データを爆速移行
-
第47回
トピックス【34％オフ】iPhone 17対応！ 断線に強いUGREEN USB-CケーブルがAmazonタイムセールで725円に
- この連載の一覧へ