Amazonセール情報大紹介！ 第56回
【Dyson（ダイソン）】日本の住宅向けに設計されたコードレス掃除機がAmazonタイムセールで22％オフ
2025年09月18日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール開催中】コードレス掃除機 Dyson V8 Slim Fluffyが特別価格に
スティック掃除機ブランド「Dyson（ダイソン）」の「コードレス掃除機 Dyson V8 Slim Fluffy」が現在、Amazonタイムセールで22％オフの2万9,800円という特別価格で販売中。
本製品は日本の住宅向けに設計したクリーナーヘッドを採用。従来の性能はそのままに40%小さく軽くなり、微細なホコリも逃しません。
コードレス掃除機 Dyson V8 Slim Fluffyの特徴
F1マシンが搭載するエンジンの約5倍の速さに相当する、毎分最大10万7,000回転を実現したダイソンデジタルモーターV8が高い吸引力を生み出し、パワフルにゴミを吸い取ります。
最長40分の運転時間
安定したパワー供給により、変わらない吸引力が続きます。(モーター駆動のヘッド使用時は約30分)
音響工学に基づいた静音設計
振動を吸収し、運転音を抑えるよう設計されており、気兼ねなく掃除ができます。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第55回
トピックス26％オフ！ 人工知能で深剃り「ブラウン シリーズ5」が今だけ9,980円【Amazonタイムセール】
-
第54回
トピックス【永久保証付き】TP-Link「TL-SG108V4」スイッチングハブがAmazonタイムセールで9％OFF
-
第53回
トピックス【時短洗濯14分】ハイセンス全自動洗濯機「HW-K70J」、Amazonタイムセールで今だけ29,800円！
-
第52回
トピックスUSBメモリ最安級！ Acer UT300がAmazonタイムセールで1,161円【USB-A & USB-C対応】
-
第51回
トピックス47％オフの849円！ 動画や画像を高速転送できる2.5インチHDDケース【Amazonタイムセール】
-
第50回
トピックスマクロ機能搭載のゲーミングキーボードが今だけ4,836円【Amazonタイムセール】
-
第49回
トピックス黄ばみにくい！ iPhone 17 Proクリアケース「NIMASO 氷星シリーズ」がAmazonタイムセールで今だけ割引
-
第48回
トピックスAmazonタイムセール2,685円！ iPhone対応マグネット式カードリーダーで撮影データを爆速移行
-
第47回
トピックス【34％オフ】iPhone 17対応！ 断線に強いUGREEN USB-CケーブルがAmazonタイムセールで725円に
-
第46回
トピックスiPhone 17 Proを守るならコレ！ NIMASO強化ガラスフィルムがAmazonタイムセールで今だけ1,799円
- この連載の一覧へ