Amazonセール情報大紹介！ 第56回

【Dyson（ダイソン）】日本の住宅向けに設計されたコードレス掃除機がAmazonタイムセールで22％オフ

2025年09月18日 15時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

アマゾンでコードレス掃除機 Dyson V8 Slim Fluffyを入手

【Amazonタイムセール開催中】コードレス掃除機 Dyson V8 Slim Fluffyが特別価格に

　スティック掃除機ブランド「Dyson（ダイソン）」のコードレス掃除機 Dyson V8 Slim Fluffyが現在、Amazonタイムセールで22％オフの2万9,800円という特別価格で販売中。

　本製品は日本の住宅向けに設計したクリーナーヘッドを採用。従来の性能はそのままに40%小さく軽くなり、微細なホコリも逃しません。

コードレス掃除機 Dyson V8 Slim Fluffyの特徴

　F1マシンが搭載するエンジンの約5倍の速さに相当する、毎分最大10万7,000回転を実現したダイソンデジタルモーターV8が高い吸引力を生み出し、パワフルにゴミを吸い取ります。

最長40分の運転時間

　安定したパワー供給により、変わらない吸引力が続きます。(モーター駆動のヘッド使用時は約30分)

音響工学に基づいた静音設計

　振動を吸収し、運転音を抑えるよう設計されており、気兼ねなく掃除ができます。

アマゾンでコードレス掃除機 Dyson V8 Slim Fluffyを入手

