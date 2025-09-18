【Dyson（ダイソン）】日本の住宅向けに設計されたコードレス掃除機がAmazonタイムセールで22％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール開催中】コードレス掃除機 Dyson V8 Slim Fluffyが特別価格に

スティック掃除機ブランド「Dyson（ダイソン）」の「コードレス掃除機 Dyson V8 Slim Fluffy」が現在、Amazonタイムセールで22％オフの2万9,800円という特別価格で販売中。

本製品は日本の住宅向けに設計したクリーナーヘッドを採用。従来の性能はそのままに40%小さく軽くなり、微細なホコリも逃しません。

コードレス掃除機 Dyson V8 Slim Fluffyの特徴

F1マシンが搭載するエンジンの約5倍の速さに相当する、毎分最大10万7,000回転を実現したダイソンデジタルモーターV8が高い吸引力を生み出し、パワフルにゴミを吸い取ります。

最長40分の運転時間

安定したパワー供給により、変わらない吸引力が続きます。(モーター駆動のヘッド使用時は約30分)

音響工学に基づいた静音設計

振動を吸収し、運転音を抑えるよう設計されており、気兼ねなく掃除ができます。