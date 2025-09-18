Pixio「Decora シリーズ」発売開始！ 天使＆悪魔デザインのゲーミングモニターが15%OFF

Hameeは9月17日、同社が展開するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio」から、新シリーズ「Decora シリーズ」を発表した。今回のシリーズでは、天使と悪魔の羽をモチーフにしたゲーミングモニターとモニターアームが登場。公式ストアでは9月17日から予約受付を開始し、一般店舗では9月24日から予約可能となる。さらに発売記念として、対象製品が15%OFFになるセールも実施されるという。

「Decora シリーズ」は、ゲーマーが自分らしいデスク環境を演出できるように企画された新ライン。ラインナップには、天使の羽をイメージした「PX248 Wave Pastel Blue Angel」と「PS1S Wave Pastel Blue Angel」、悪魔の羽をモチーフにした「PX248 Wave Pastel Pink Devil」と「PS1S Wave Pastel Pink Devil」が用意されている。

デザイン性だけでなく、23.8インチのコンパクトサイズ、Fast IPSパネル搭載、200Hzリフレッシュレート対応といった、ゲームプレイに最適な性能も備えている。

予約販売はPixio公式ストアで9月17日からスタートし、各販売店舗では9月24日から受付が始まる。発売を記念したキャンペーンとして、9月17日～10月10日の期間限定で15%OFFセールを実施。

対象製品は以下の通り。

・PX248 Wave Pastel Blue Angel：通常税込28,980円 → セール価格24,633円

・PX248 Wave Pastel Pink Devil：通常税込28,980円 → セール価格24,633円

・モニターアーム（PS1Sシリーズ）：通常9,980円 → セール価格8,483円

理想のゲーム環境を整えたいユーザーにとって、この新シリーズはデザイン性と機能性を兼ね備えた魅力的な選択肢となるだろう。