ゲーミングやオフィスに最適なLAN中継アダプタ、サンワサプライ「ADT-EX-7STP2」

サンワサプライ、最新カテゴリ7対応のRJ-45中継アダプタ「ADT-EX-7STP2」を発売

サンワサプライは、カテゴリ7対応の最新RJ-45中継アダプタ「ADT-EX-7STP2」を10月中旬に発売する予定だ。価格は1,980円。

最大40m延長に対応、10ギガビット通信も可能

「ADT-EX-7STP2」は、10ギガビットイーサネットに対応しており、LANケーブルを最大40mまで延長可能。STP・UTPの両規格に対応しているため、既存のLANケーブルの種類を問わず利用できるのが大きな強みだ。また、PoE、PoE+、PoE++に対応しており、電力供給とデータ通信を1本のLANケーブルで実現できる。

コンパクト設計で家庭からオフィスまで幅広く活用

この中継アダプタは手のひらサイズのコンパクト設計。限られたスペースでも設置しやすく、家庭用ネットワークからオフィスのLAN環境まで幅広く対応できる。さらに、一般的なRJ-45規格に準拠しているため、さまざまなLAN機器とスムーズに接続可能だ。

導入も簡単、ゲーミングやビジネスに最適

工具や複雑な設定を必要とせず、簡単に導入できるのも特徴のひとつ。特に高速通信が求められるゲーミング環境や、業務効率化を図るオフィスのネットワーク拡張に最適だ。サンワサプライは本製品の投入により、ユーザーにより快適で安定したネットワーク体験を提供するとしている。