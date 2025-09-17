Amazonセール情報大紹介！ 第51回
47％オフの849円！ 動画や画像を高速転送できる2.5インチHDDケース【Amazonタイムセール】
2025年09月17日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール開催中】UGREEN 2.5インチHDDケース 6TBが特別価格に
スマホアクセサリーブランド「UGREEN」の「UGREEN 2.5インチHDDケース 6TB」が現在、Amazonタイムセールで47％オフの849円という特別価格で販売中。
本製品はケーブル一体型のため、煩わしいケーブルの絡みなどは一切なし。ケース内側には耐震に強い防振クッションを搭載して貴重なデータをしっかりと守ります。
UGREEN 2.5インチHDDケース 6TBの特徴
高性能RTL9201Rチップにより、過電流、過電圧、過熱、短絡など多重保護が装備して安定したデータ転送が可能。S.M.A.R.T機能とTRIM指令を搭載することにより、HDD/SSD状態が随時に把握可能。
USB3.0高速データ転送
データ転送の安定性と速度が一層優れており、USB2.0より10倍速い速度を実現。
24ヵ月間の保証サービスも付いているので、購入後も安心です。
