47％オフの849円！ 動画や画像を高速転送できる2.5インチHDDケース【Amazonタイムセール】

【Amazonタイムセール開催中】UGREEN 2.5インチHDDケース ‎6TBが特別価格に

スマホアクセサリーブランド「‎UGREEN」の「UGREEN 2.5インチHDDケース ‎6TB」が現在、Amazonタイムセールで47％オフの849円という特別価格で販売中。

本製品はケーブル一体型のため、煩わしいケーブルの絡みなどは一切なし。ケース内側には耐震に強い防振クッションを搭載して貴重なデータをしっかりと守ります。

UGREEN 2.5インチHDDケース ‎6TBの特徴

高性能RTL9201Rチップにより、過電流、過電圧、過熱、短絡など多重保護が装備して安定したデータ転送が可能。S.M.A.R.T機能とTRIM指令を搭載することにより、HDD/SSD状態が随時に把握可能。

USB3.0高速データ転送

データ転送の安定性と速度が一層優れており、USB2.0より10倍速い速度を実現。

24ヵ月間の保証サービスも付いているので、購入後も安心です。