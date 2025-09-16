【36％オフ】NIMASOのiPhone 17ガラスフィルムがAmazonタイムセール中｜貼りやすいガイド枠付き

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール中】iPhone 17専用！NIMASO強化ガラスフィルムが36％オフ

スマホアクセサリーで高い評価を得ている NIMASO（ニマソ） から、最新モデルiPhone 17（6.3インチ）の強化ガラス液晶保護フィルムが登場。

通常価格1,999円のところ、現在Amazonタイムセールで36％オフの1,273円で購入できます。

このチャンスは期間限定。在庫がなくなる前に早めにチェックしてください。

強度9H＆米軍規格準拠で安心

・硬度9Hの強化ガラスを採用

・米軍規格「MIL-STD-810H」準拠

・鍵や小物で擦れても傷に強い

・飛散防止加工で割れても破片が飛び散らず安心

大切なiPhone 17を日常の衝撃や傷から強力に守ります。

画面の美しさをそのまま楽しめる

・高透過率で映像がクリア

・フィルムを貼っても画質を損なわない

・撥水・撥油コーティングで指紋や汚れに強い

まるでフィルムを貼っていないかのような鮮やかな画質を維持できます。

スムーズなタッチ感度

・ゲームもタイピングも滑らか

・スクロールや操作がストレスフリー

保護力と操作性を両立させた設計です。

貼りやすい＆お得な2枚セット

・ガイド枠付きで誰でも簡単に貼れる

・2枚入りだから万が一割れても安心

・2.5Dラウンド加工で手触りなめらか、ケースとの相性も抜群

今だけ1,273円！Amazonタイムセール価格

・通常1,999円 → セール特価1,273円（税込）

・割引率36％オフ

・期間限定＆在庫限り

大切なiPhone 17を守るなら、このチャンスを逃すのはもったいない！