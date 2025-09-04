昨年、秒殺だった坂角総本舖「幻のエビチップス」が、東京駅に帰ってきた！【9月28日まで】

東京駅ではさまざまな催事が行われていて、私も「何を売っているのかな？」と立ち寄ることが多々。なかなか買えない地域の名物などが売られていると思わず小躍りしながら購入しています。でも「また買いたい！」と思ってもなかなか二度目の出店がなくて買えないんですよね。

たとえばエビチップス「LOVE ebby! TOKYO」もそんな商品の一つ。昨年9月に期間限定販売をしたところ、SNSなどで「次の販売はいつですか？」「美味しかったのでまた購入したい」と大きな反響があったことを受けて、このたび二度目の出店です。

大反響のエビチップス「LOVE ebby! TOKYO」

9月28日（日）まで、東京駅構内で坂角総本舖の東京限定商品「LOVE ebby! TOKYO」と「東京芝えび天」を販売中です。

LOVE ebby! TOKYO

6袋入 ￥777（税込）

10袋入 ￥1,296（税込）

スリーブセット10袋入×2箱 ￥2,700（税込）

※オリジナルエコバッグ付き（数量限定）

24袋入 ￥3,240（税込）

原材料の約6割が天然海老のエビチップスです。香り豊かな国産黒のりを加え、からりと揚がってサクッと軽やかな食感がたまりません。

東京芝えび天

12枚入 ￥950（税込）

20枚入 ￥1,620（税込）

30枚入 ￥2,376（税込）

スリーブセット20枚入×2箱 ￥3,240（税込）

国産芝えびの甘みと風味が引き立つ、江戸料理かき揚げ仕立て。香ばしくて軽い食感がクセになります。

2,160円（税込）以上購入すると挑戦できるハズレなしのカプセルくじも用意。オリジナルアクリルキーホルダーや「LOVE ebby! TOKYO」の試食品が当たります。

坂角総本舖

期間：2025年9月8日（月）～28日（日）

場所：東京駅構内1階改札内 催事スペース