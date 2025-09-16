あれ？ 東京土産No.1「オードリーのグレイシア」さらに美味しくなってる！ 何が変わった？
東京土産として人気の「グレイシア」。いちごのお菓子専門店「AUDREY(オードリー)」が手掛けるスイーツで、ラングドシャでフリーズドライのいちごを包んだ花束みたいなビジュアルが可愛いんですよね。この夏私も帰省土産で購入したらとても喜ばれました。
9月24日（水）、そんなグレイシアがリニューアル。つい2個目に手を伸ばしたくなるような美味しさになるとのことで、前のままでも美味しかったのにどうなっちゃうの！？
そのままでも美味しかったのにさらに美味しくなって登場
9月24日（水）、「AUDREY(オードリー)」の看板スイーツ「グレイシア」がリニューアルします。
グレイシア（ミルク）
5個入 ￥825
8個入 ￥1,240
12個入 ￥1,860（全て税抜）
リニューアルのコンセプトは「サクッ、ほろっ」。さっくりと焼き上げたラングドシャにホワイトチョコクリームを絞り、フリーズドライのいちごを包みました。
グレイシア（チョコレート）
5個入 ￥825
8個入 ￥1,240
12個入 ￥1,860（全て税抜）
ココア生地のラングドシャにミルクチョコクリームとフリーズドライのいちごを乗せました。クリームは、より上品な甘さで、ついつい2個目をほおばりたくなるようなおいしさ。
AUDREY（オードリー） グランスタ東京店
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1
JR東日本東京駅構内 グランスタ東京 B1F
営業時間：8:00～22:00（日祝8:00～21:00）