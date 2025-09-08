ナウ オン チーズ新作「チーズケーキ ナウ ショコラ」、これ新たな鉄板手土産誕生の瞬間に立ち会っている気がする

大人も子供もみんなが大好きに違いない、チョコチーズケーキ風スイーツの新作が登場！ それが、「Now on Cheese♪（ナウ オン チーズ）」の「チーズケーキ ナウ ショコラ」。東京駅限定なので地方へ行く際の手土産にもぴったり。早くも東京の手土産の鉄板になりそうな予感です！

チョコとチーズケーキの間違いない組み合わせ

「Now on Cheese♪Hello,Tokyo Station!店」では、新商品「チーズケーキ ナウ ショコラ」を販売中です。

チーズケーキ ナウ ショコラ

価格：￥1,490（税込）

販売店：Hello,Tokyo Station!店（東京駅）限定

「Now on Cheese♪」の一番人気商品「チーズケーキ ナウ」になじみ深いガーナ産ダークチョコレートをかけあわせました。王道チョコレートチーズケーキ風スイーツです。

力強いカカオ感が特徴のガーナ産ダークチョコレートとコク深くミルキーな味わいのカマンベールとチェダーチーズをあわせたしっとり生地にゴーダとチェダー2種のチーズの味わいをブレンドしたチョコレートを流し込んでいます。3種のチーズを組み合わせる事でマイルドで奥深い味わいとなっています。お子様から大人まで楽しめる「みんなが好きな味」です。

Now on Cheese♪Hello,Tokyo Station!店

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 JR東日本東京駅1階改札内 グランスタ東京（中央通路エリア）

営業時間：8:00〜22:00、日曜・祝日8:00〜21:00、祝前日8:00～22:00