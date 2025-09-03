日本中の物産展が丸の内に！ 47都道府県“イチ推し”のうまい特産品がすべて買えちゃう4日間

物産展が開催されているのを見つけると、ついつい立ち寄ってしまいます。旅行しなくてもその土地の美味しいものに出会えるのは嬉しいですよね。

KITTE丸の内では、9月12日（金）から「全国物産展 JAPAN SELECT 推しうまーけっと2025」が開催。なんと日本全国47都道府県の特産品が集まります。

食を通じて47都道府県の魅力を感じる

9月12日（金）～15日（月・祝）の4日間、「全国物産展 JAPAN SELECT 推しうまーけっと2025」がKITTE丸の内で開催されます。

本イベントは、全国のアンテナショップ等と連携し、日本全国の“イチ推し”の美味しい特産品を集め、食を通じて47都道府県の魅力を感じて、来場者の“推し”を見つけられるイベントです。

イベント会場では、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄のエリアに分け、各都道府県の“推し”の特産品を販売します。お菓子、ドリンク、おつまみ、ご飯のお供などバリエーション豊かな商品が勢揃い！

商品販売以外にも、ご当地キャラクターなどが出演する「魅力発信ステージ」や2024年に発生した能登半島地震、山形県北部豪雨災害の復興を応援する「被災地応援コーナー」、自治体が出展する「ご当地ブース」、イベント限定のご当地おにぎり、全国各地限定のサイダー、ポテトチップス、アイスなどを販売する「ご当地推しうまコーナー」、3,000円以上お買い上げの方を対象に特産品などが当たる「推しうまガチャコーナー」など魅力溢れるコンテンツが揃っています。

全国物産展 JAPAN SELECT 推しうまーけっと2025

会場：KITTE丸の内 1F アトリウム、屋外テラス

日時：2025年9月12日（金）～9月15日（月・祝）11:00～19:00

※最終日のみ18:00終了