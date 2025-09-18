ラデュレのマカロン、UCCのトート「Suicaのペンギン」の“本気コラボ”が満足度150％!!

スイーツから日常生活で使えるアイテムまで、バラエティ豊富なSuicaのペンギングッズ。普段使いはもちろん、ちょっとしたプレゼントにもぴったりですよねー。

10月14日（火）まで、グランスタ東京とグランスタ丸の内で「Suicaのペンギンフェア2025」を開催しています。今年はグランスタ限定13商品、新商品8商品を含む合計17商品がラインアップ。もちろん新作も登場とのことで見逃せません。

ノベルティも可愛いので要チェック

マカロンボックス“Suicaのペンギン” New

1箱 ￥4,914円～（税込）

LADURÉE（ラデュレ）（グランスタ東京／改札内1F 吹き抜けエリア）

ラデュレの象徴ともいえるマカロンタワーを手にするSuicaのペンギンが描かれたパッケージもかわいいマカロンボックス。もちろん、マカロンにも顔が描かれていますよー。

Suicaのペンギン ぬいぐるみエコバッグ New

1個 ￥3,630（税込）

トレニアートトウキョウ（グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア）

Suicaのペンギンのぬいぐるみの背中にエコバッグがしまえる便利グッズ。バッグにサッと取り付けられるカラビナ仕様です。

Suicaのペンギンコラボトートバッグ付き CAFE@HOME フードウィズ6Pセット New

1セット（コーヒー6個入） ￥2,880（税込）

COFFEE STYLE UCC（グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア）

CAFE@HOMEのコーヒーセットをSuicaのペンギンをデザインしたトートバッグに入れた期間限定セット。食べ物とのペアリング体験を楽しめるFood with Coffeeが6種入っています。

Suicaのペンギン 和のしらたまカップケーキ New

2個セット ￥1,296（税込）

R.L waffle cake（グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア）

和テイストのカップデザートが新登場。抹茶ムースに粒あんと抹茶生地のワッフルを合わせた「抹茶ムース」、ホイップクリームにみたらしのたれとプレーン生地のワッフルを合わせた「みたらし」の2種セットです。どちらも中に白玉だんご入り。

また、対象17ショップでSuica等交通系電子マネーで2,000円以上（税込・合算不可）商品を購入すると、オリジナルジッパーバッグをプレゼント。タテ型なのがちょっとめずらしくて可愛い。

Suicaのペンギンフェア2025

期間：9月24日（水）から10月14日（火）

開催場所：グランスタ東京、グランスタ丸の内