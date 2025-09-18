ラデュレのマカロン、UCCのトート「Suicaのペンギン」の“本気コラボ”が満足度150％!!

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
「Suicaのペンギンフェア2025」キービジュアル

©Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU　Suica by JR東日本　SuicaはJR東日本の登録商標です。画像はイメージです。

　スイーツから日常生活で使えるアイテムまで、バラエティ豊富なSuicaのペンギングッズ。普段使いはもちろん、ちょっとしたプレゼントにもぴったりですよねー。

　10月14日（火）まで、グランスタ東京とグランスタ丸の内で「Suicaのペンギンフェア2025」を開催しています。今年はグランスタ限定13商品、新商品8商品を含む合計17商品がラインアップ。もちろん新作も登場とのことで見逃せません。

ノベルティも可愛いので要チェック

　10月14日（火）まで、グランスタ東京とグランスタ丸の内で「Suicaのペンギンフェア2025」を開催中です。

マカロンボックス“Suicaのペンギン”　New
1箱　￥4,914円～（税込）
LADURÉE（ラデュレ）（グランスタ東京／改札内1F 吹き抜けエリア）

「Suicaのペンギンフェア2025」マカロンボックス／LADURÉE（ラデュレ）

　ラデュレの象徴ともいえるマカロンタワーを手にするSuicaのペンギンが描かれたパッケージもかわいいマカロンボックス。もちろん、マカロンにも顔が描かれていますよー。

Suicaのペンギン ぬいぐるみエコバッグ　New
1個　￥3,630（税込）
トレニアートトウキョウ（グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア）

「Suicaのペンギンフェア2025」で販売する「Suicaのペンギン ぬいぐるみエコバッグ」

　Suicaのペンギンのぬいぐるみの背中にエコバッグがしまえる便利グッズ。バッグにサッと取り付けられるカラビナ仕様です。

Suicaのペンギンコラボトートバッグ付き CAFE@HOME フードウィズ6Pセット　New
1セット（コーヒー6個入）　￥2,880（税込）
COFFEE STYLE UCC（グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア）

「Suicaのペンギンフェア2025」で販売する「Suicaのペンギンコラボトートバッグ付き CAFE@HOME フードウィズ6Pセット」

　CAFE@HOMEのコーヒーセットをSuicaのペンギンをデザインしたトートバッグに入れた期間限定セット。食べ物とのペアリング体験を楽しめるFood with Coffeeが6種入っています。

Suicaのペンギン 和のしらたまカップケーキ　New
2個セット　￥1,296（税込）
R.L waffle cake（グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア）

「Suicaのペンギンフェア2025」で販売する「Suicaのペンギン 和のしらたまカップケーキ」

　和テイストのカップデザートが新登場。抹茶ムースに粒あんと抹茶生地のワッフルを合わせた「抹茶ムース」、ホイップクリームにみたらしのたれとプレーン生地のワッフルを合わせた「みたらし」の2種セットです。どちらも中に白玉だんご入り。

　また、対象17ショップでSuica等交通系電子マネーで2,000円以上（税込・合算不可）商品を購入すると、オリジナルジッパーバッグをプレゼント。タテ型なのがちょっとめずらしくて可愛い。

「Suicaのペンギンフェア2025」のノベルティジッパーバッグ

※画像はイメージです

Suicaのペンギンフェア2025
期間：9月24日（水）から10月14日（火）
開催場所：グランスタ東京、グランスタ丸の内

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

グルメ・イベント/注目スポット/お役立ち情報
もっと楽しみたい、丸の内。

■関連サイト