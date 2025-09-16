【1時間で768個完売】富山の“幻のます寿し食べ比べ”イベントが、今週土曜、ついに東京で開催！　「一体どれだけ美味しいの？」

富山県の名物「ます寿し」。私は新幹線に乗るとき、ビールのお供に食べがちです。ますの風味がギュッとしていて、お酒によく合います。

東京駅で開催される富山物産展では、そんなます寿しの食べ比べセットが登場しますよ。富山ます寿し協同組合加盟12店舗のます寿しを一度に味わえるセットは、富山で開催した際にはわずか1時間で完売し、伝説となりました。この歴史的チャンスを、絶対にお見逃しなく！

なんて魅力的な食べ比べ！

9月27日（土）、東京駅 地下1階イベントスペース「スクエアゼロ」で「ます寿し食べ比べデキマスデー ＆ 富山市観光物産展 in 東京駅」が開催します。

注目は、富山名産「ます寿し」を食べ比べできる「ます寿し食べ比べデキマスデー」。前回、 富山市での開催時には1時間で768セットが完売した大好評企画です。

8分の1サイズ×3店舗分を1セットにした食べ比べ（4種類）

1セット ￥1,000（税込）

※288セット限定

※お1人様につき、各種類1セットまで購入いただけます。（最大で4セットまで購入可能）

参加店舗（富山ます寿し協同組合加盟12店）：千歳、青山総本舗、吉田屋鱒寿し本舗、川上鱒寿し店、今井商店、元祖関野屋、高田屋、元祖せきの屋、高芳、なかの屋、味の笹義、源

引換券配布：12:30～

引換時間：13:30～15:30

※販売前に引換券を配布します。引換券をお持ちの場合でも、未精算で15：30までに来られなかった場合は無効になりますのでご注意ください。

ほかにも富山市のグルメやガラス作品の展示販売などが行われます。「富山ブラックラーメン」もいいし、お寿司モチーフのガラス作品も可愛くてすてきです。

ます寿し食べ比べデキマスデー ＆ 富山市観光物産展 in 東京駅

日時：2025年9月27日（土）11：00～19：00

場所：東京駅 地下1階イベントスペース「スクエアゼロ」