【争奪戦必至】これはズルい…！JR社員しか撮れない「奇跡の一枚」を集めたカレンダー

プロの鉄道カメラマンとは一味違う、愛情と情熱が詰まった一枚。車両基地の奥深くや、普段は入れないアングルから撮影された“お宝写真”だけを集めたカレンダーが発売！

バックヤードなど、その施設のスタッフしか行けないところって神秘的で気になりますよね。どんな景色が見えるんだろう、どういう作りになっているんだろう、と想像が膨らみます。

JRの写真が撮影したカレンダーもまさにそんな感じ！ 車両センターの風景や珍しいアングルから撮影した列車などの写真を掲載したオリジナルカレンダーが販売中です。

なかなか見られないシーンがたくさん！

JR北海道、JR東日本、JR西日本の社員の方が撮影した、普段目にすることができない光景の写真を使ったカレンダーが販売しています。

2026社員撮影カレンダー ～JR北海道 JR東日本 JR西日本～

￥1,650（税込）

サイズ：A3サイズ（見開きでのサイズ）

仕様：壁掛け見開き

JR北海道、JR東日本、JR西日本の列車写真が1つのカレンダーになりました。車両センターの風景や珍しいアングルから撮影した列車など、レアな写真を多数掲載。“社員ならでは”“現場ならでは”の光景が盛りだくさんです。

ミュージアムショップ TRAINIART 東京ステーションギャラリー店

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 東京ステーションギャラリー内 2階

JR東京駅 丸の内北口改札前（東京駅丸の内赤煉瓦駅舎内）

営業時間：10:00～18:00(金曜のみ10:00～20:00)

定休日：月曜日

（月曜日が祝日の場合、翌火曜日休み。その他東京ステーションギャラリーに準ずる）