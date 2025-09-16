鉱物・宝石みたいな「こうぶつヲカシ」で有名な福岡の行列店ハラペコラボがハロウィン期間だけ東京駅に！

スイーツって味はもちろん、見た目も大事。ビジュがいいとテンションが上がりますよね。

目で見て楽しい、食べておいしいスイーツを手掛けるハラペコラボがグランスタ東京にポップアップショップをオープン中です。宝石みたいな琥珀糖がはちゃめちゃに可愛い！！

可愛すぎて食べられない…！

10月5日（日）まで、グランスタ東京丸の内坂エリアでハラペコラボのポップアップショップが展開中です。

ハロウィンのこうぶつのカケラ

9月のこうぶつヲカシ₋誕生石サファイア₋

ハロウィン限定デザインの琥珀糖や、人気の誕生石の「こうぶつヲカシ」など豊富なラインナップ。ひとつひとつ職人が切り出すアート作品のようなお菓子はどれも可愛くて、食べるのがもったいない！ プチギフトにもぴったりです。

また、おもてなしにも使えるオリジナルアイテムも多数販売。ロールタイプの耐水耐油ペーパーはそのままテーブルに広げてお皿代わりに使えます。

グランスタ東京ハラペコラボ POPUP

出店期間：2025年 9月22日(月)〜10月5日(日)

営業時間：10:00〜21:00

住所：JR東日本東京駅改札内地下1階グランスタ東京丸の内坂エリア