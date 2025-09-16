鉱物・宝石みたいな「こうぶつヲカシ」で有名な福岡の行列店ハラペコラボがハロウィン期間だけ東京駅に！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

ハラペコラボのポップアップショップ

　スイーツって味はもちろん、見た目も大事。ビジュがいいとテンションが上がりますよね。

　目で見て楽しい、食べておいしいスイーツを手掛けるハラペコラボがグランスタ東京にポップアップショップをオープン中です。宝石みたいな琥珀糖がはちゃめちゃに可愛い！！

可愛すぎて食べられない…！

　10月5日（日）まで、グランスタ東京丸の内坂エリアでハラペコラボのポップアップショップが展開中です。

ハロウィンのこうぶつのカケラ

ハラペコラボの「ハロウィンのこうぶつのカケラ」

9月のこうぶつヲカシ₋誕生石サファイア₋

ハラペコラボの「9月のこうぶつヲカシ₋誕生石サファイア₋」

　ハロウィン限定デザインの琥珀糖や、人気の誕生石の「こうぶつヲカシ」など豊富なラインナップ。ひとつひとつ職人が切り出すアート作品のようなお菓子はどれも可愛くて、食べるのがもったいない！　プチギフトにもぴったりです。

　また、おもてなしにも使えるオリジナルアイテムも多数販売。ロールタイプの耐水耐油ペーパーはそのままテーブルに広げてお皿代わりに使えます。

ハラペコラボの耐水耐油ペーパー

ロールタイプの耐水耐油ペーパー【ペコロールパープル】

ハラペコラボの額縁みたいなプレート

洗って何度も使える額縁みたいなプレート【アートフードプレート】

グランスタ東京ハラペコラボ POPUP
出店期間：2025年 9月22日(月)〜10月5日(日)
営業時間：10:00〜21:00
住所：JR東日本東京駅改札内地下1階グランスタ東京丸の内坂エリア

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

