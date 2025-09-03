ふるさと納税の返礼品、実物を見てから寄付する自治体を決められるイベントが東京駅で開催！

やってみたいと思いつつまだ未体験なのが「ふるさと納税」。全国の美味しいものが届くなど、返礼品がとても魅力的ですよね。しかし、写真だけ見ても、実際にものが届いてみないことにはどんなものが届くのか詳しくはわかりません。

ということで、様々な自治体の返礼品を実際に見ることができて、ふるさと納税を体験してみることができる体験型イベントが東京駅で開催します。

参加自治体の返礼品のほか、JR東日本の返礼品も紹介。「ふるさと納税で行く列車旅！」なんていうJR東日本ならではのものもあって魅力的！

魅力的な返礼品がたくさん！

9月12日（金）から15日（月・祝）まで、東京駅改札内イベントスペース「スクエア ゼロ」で「JRE MALLふるさと納税フェスタin東京駅」を開催します。

自治体返礼品紹介ブース

厳選された初出展の9自治体を含む、17の自治体が出展。各ブースには自治体の自慢の返礼品の実物が並びます。参加自治体は日によって変わり、北海道別海町のほたてや宮崎県小林市の黒毛和牛、長野県小布施町のシャインマスカットなどがずらり。

JR東日本返礼品ブース

鉄道をテーマにした「JRE MALLふるさと納税」の体験型返礼品や、鉄道と宿のセット「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」で使えるクーポン型返礼品『ふるさと納税で行く列車旅！』など、鉄道や旅に関連するオリジナル返礼品を紹介。

会場ではお酒やおつまみなど、各地域の魅力的な特産物が試食・試飲できるコーナーも。出展自治体のPRブースや、景品がもらえるじゃんけん大会の開催も予定しています。

JRE MALLふるさと納税フェスタ in東京駅

日時：2025年9月12日(金)11:00～20:00

9月13日(土) 11:00～19:00

9月14日(日) 11:00～20:00

9月15日(月・祝)10:00～17:00

会場：JR東京駅 改札内地下1階イベントスペース「スクエア ゼロ」