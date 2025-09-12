HiKOKIインパクトドライバーが今だけ実質20,903円！ 軽量1.2kg＆140N・mのハイパワー【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】HiKOKI（ハイコーキ）「WH18DD(2BG)」インパクトドライバーセットが18％OFF！ さらにクーポンで10％OFF！

工具好き必見！ただいまAmazonタイムセールで、HiKOKIの18V充電式インパクトドライバー「WH18DD(2BG)」＋ビット10本セットが、通常価格より18％OFFの23,226円で販売中です。

しかも今なら、追加で10％オフクーポンが適用可能。割引とクーポンを組み合わせると、実質20,903円で購入できます。

届いたその日から使える充実セット

このお得なセットには、蓄電池が2個、充電器、キャリングケース、初回修理保証書、取扱説明書、さらにドリル＆ドライバービット10本とビットホルダーまで付属します。

まさに“オールインワン仕様”で、初心者でも届いたその日からすぐに使える安心の内容です。

軽量＆コンパクトなのにパワフル

最大締付トルクは140N・m、回転数は0〜3,200回/分、打撃数は0〜4,000回/分とハイパワー設計。

それでいて質量はわずか1.2kgと軽量で、長時間作業でも疲れにくい設計になっています。取り回しやすさとパワーを兼ね備えた、まさに理想的なインパクトドライバーです。

工具好きが納得する実用性

ビットが外れにくい構造で、快適なビス打ち作業が可能。6.35mm六角軸に対応しているため、DIYはもちろん建築や内装など幅広い現場で活躍します。

さらに、ビットホルダーが付属しているので、収納や持ち運びもスマート。工具好きなら思わず唸る使い勝手です。

タイムセール＋クーポンで実質20,903円！

Amazonタイムセールによる18％OFFに加え、さらに10％オフクーポンを使えば実質20,903円。



この価格でHiKOKIのフルセットを手に入れられるのは、今だけの大チャンスです。