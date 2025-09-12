HiKOKIインパクトドライバーが今だけ実質20,903円！ 軽量1.2kg＆140N・mのハイパワー【Amazonタイムセール】

Amazonセール情報大紹介！ 第44回
【Amazonタイムセール】HiKOKI（ハイコーキ）「WH18DD(2BG)」インパクトドライバーセットが18％OFF！ さらにクーポンで10％OFF！
工具好き必見！ただいまAmazonタイムセールで、HiKOKIの18V充電式インパクトドライバー「WH18DD(2BG)」＋ビット10本セットが、通常価格より18％OFFの23,226円で販売中です。
しかも今なら、追加で10％オフクーポンが適用可能。割引とクーポンを組み合わせると、実質20,903円で購入できます。
届いたその日から使える充実セット
このお得なセットには、蓄電池が2個、充電器、キャリングケース、初回修理保証書、取扱説明書、さらにドリル＆ドライバービット10本とビットホルダーまで付属します。
まさに“オールインワン仕様”で、初心者でも届いたその日からすぐに使える安心の内容です。
軽量＆コンパクトなのにパワフル
最大締付トルクは140N・m、回転数は0〜3,200回/分、打撃数は0〜4,000回/分とハイパワー設計。
それでいて質量はわずか1.2kgと軽量で、長時間作業でも疲れにくい設計になっています。取り回しやすさとパワーを兼ね備えた、まさに理想的なインパクトドライバーです。
工具好きが納得する実用性
ビットが外れにくい構造で、快適なビス打ち作業が可能。6.35mm六角軸に対応しているため、DIYはもちろん建築や内装など幅広い現場で活躍します。
さらに、ビットホルダーが付属しているので、収納や持ち運びもスマート。工具好きなら思わず唸る使い勝手です。
タイムセール＋クーポンで実質20,903円！
Amazonタイムセールによる18％OFFに加え、さらに10％オフクーポンを使えば実質20,903円。
この価格でHiKOKIのフルセットを手に入れられるのは、今だけの大チャンスです。
