Amazonセール情報大紹介！ 第41回

ノートPC「東芝 ‎Dynabook B65」（整備済み品）がAmazonタイムセールで1万9円！

2025年09月12日 14時00分更新

文● ASCII

アマゾンで東芝 ‎Dynabook B65【整備済み品】を入手

【Amazonタイムセール】ノートPC「東芝 ‎Dynabook B65」が27％OFFで登場！

　ノートPC「東芝 ‎Dynabook B65」（8GB+SSD128GB）の整備済み品が、現在Amazonタイムセールで27％OFFの1万9円で販売中です。

　Amazon整備済み品には、出品者による180日の返品保証が付きます。

　15.6インチ液晶ディスプレイ(1366×768)HD搭載。‎‎Onboard HD Graphics内蔵。Office 2019 (Word,Excel,Powerpoint,Outlook)を搭載しています。

今だけのタイムセールで手に入れるべき一台

　Amazonタイムセール価格1万9円は期間限定。

　在庫がなくなる前に、今すぐチェックして手に入れてください！

