9月11日発売

ほっともっとに「ナポリタン弁当」登場！麺2倍のダブルも用意

2025年09月09日 18時15分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

500円から楽しめるって嬉しい！

　ほっともっとは「特製ナポリタン＆サラダ」「特製ナポリタン弁当」を9月11日より発売する。

新・麺メニューは「特製ナポリタン弁当」

　持ち帰り弁当の「ほっともっと」は、新たな麵メニューとして「ナポリタン」を展開する。

　ほっともっとのナポリタンは、調理した玉ねぎとスパゲティを特製のナポリタンソースで仕上げた、シンプルでどこか懐かしい味わいという。目玉焼き、から揚、ウインナーを添えて食べ応え抜群な仕上がりに。

　サラダ付きの「特製ナポリタン＆サラダ」と、ごはんがついた「特製ナポリタン弁当」を、それぞれ麺2倍のダブルも含めて4種をラインナップ。

▲「特製ナポリタン＆サラダ」（500円）

　サラダ付きの「特製ナポリタン＆サラダ」は、食事バランスが良く、ワンコインで楽しめるのでランチにもぴったり。

▲「特製ナポリタン弁当」（550円）

　ナポリタンとごはんという意外な組み合わせの「特製ナポリタン弁当」は、ボリューム満点で満足度の高い一品。

▲「W特製ナポリタン＆サラダ（麺2倍）」（650円）

▲「Ｗ特製ナポリタン弁当（麺2倍）」（700円）

ボリュームも値段も文句なし♪

　野菜やご飯と合わせる食べ方が楽しみなナポリタン。サラダと一緒の「特製ナポリタン＆サラダ」はナポリタンを主食として、「特製ナポリタン弁当」はごはんのおかずとしてのナポリタンと、2つの顔を展開するのがおもしろい。

　シリーズは500円～700円と、価格帯的にも手頃で嬉しいぞ！

 

　（※文中の価格はすべて税込）

