クラフトボス＋パンで50円引き！ファミマで朝食・ランチにうれしい新キャンペーン

ファミリーマートは5月19日～6月1日の期間、「クラフトボス」または「スターバックス COFFEE OF THE DAY」とファミマルBakeryのパンを組み合わせたセット割キャンペーンを実施します。
パン＋対象のコーヒーで50円引き
今回のキャンペーンは、対象のペットボトル飲料1本とパン1個を同時に購入することで、合計金額から50円引きとなる内容です。
対象のペットボトル飲料は、「クラフトボス ブラック」「スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェラテ」など6品です。パンは、ファミマルBakeryの全品が対象となります。
▲対象の飲料商品 182円～213円
■キャンペーン概要
実施期間：5月19日～6月1日
対象商品：
・サントリー クラフトボス（ブラック／カフェラテ／イタリアーノ／ミルクラテ） 各500ml
・スターバックス COFFEE OF THE DAY （ブラック、カフェラテ） 各480ml
※ホット飲料は対象外です。
・ファミマルBakeryのパン 全品
※上記の「対象商品」1セット（飲料1本＋パン1個）ごとに50円値引き
50円引きはうれしい！物価高に対抗
コーヒーとパンという定番の組み合わせで50円引きになる、物価高が続く中でうれしいキャンペーンがスタートしました。
日常で利用しやすい内容で、つい立ち寄りたくなりますね。この機会に、近くの店舗で試してみてはいかがでしょうか。
なお、ファミリーマートでは「クラフトボス」とのコラボレーション商品として、5月19日より「BOSS生コッペパン（ダブルカフェラテ）」を発売します。
▲BOSS生コッペパン（ダブルカフェラテ） 158円
生クリーム入りのコーヒー風味のコッペパンに、BOSSをイメージしたカフェラテクリームとカフェラテホイップをサンドした商品です。こちらも、パン＋対象のコーヒーで50円引きとなるので、チェックしてみては！
※価格は税込み表記です。
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