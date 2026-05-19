クラフトボス＋パンで50円引き！ファミマで朝食・ランチにうれしい新キャンペーン

ファミリーマートは5月19日～6月1日の期間、「クラフトボス」または「スターバックス COFFEE OF THE DAY」とファミマルBakeryのパンを組み合わせたセット割キャンペーンを実施します。

パン＋対象のコーヒーで50円引き

今回のキャンペーンは、対象のペットボトル飲料1本とパン1個を同時に購入することで、合計金額から50円引きとなる内容です。

対象のペットボトル飲料は、「クラフトボス ブラック」「スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェラテ」など6品です。パンは、ファミマルBakeryの全品が対象となります。

▲対象の飲料商品 182円～213円

■キャンペーン概要

実施期間：5月19日～6月1日

対象商品：

・サントリー クラフトボス（ブラック／カフェラテ／イタリアーノ／ミルクラテ） 各500ml

・スターバックス COFFEE OF THE DAY （ブラック、カフェラテ） 各480ml

※ホット飲料は対象外です。

・ファミマルBakeryのパン 全品

※上記の「対象商品」1セット（飲料1本＋パン1個）ごとに50円値引き

50円引きはうれしい！物価高に対抗

コーヒーとパンという定番の組み合わせで50円引きになる、物価高が続く中でうれしいキャンペーンがスタートしました。

日常で利用しやすい内容で、つい立ち寄りたくなりますね。この機会に、近くの店舗で試してみてはいかがでしょうか。

なお、ファミリーマートでは「クラフトボス」とのコラボレーション商品として、5月19日より「BOSS生コッペパン（ダブルカフェラテ）」を発売します。

▲BOSS生コッペパン（ダブルカフェラテ） 158円

生クリーム入りのコーヒー風味のコッペパンに、BOSSをイメージしたカフェラテクリームとカフェラテホイップをサンドした商品です。こちらも、パン＋対象のコーヒーで50円引きとなるので、チェックしてみては！

※価格は税込み表記です。