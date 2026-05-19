このページの本文へ

本日スタート

クラフトボス＋パンで50円引き！ファミマで朝食・ランチにうれしい新キャンペーン

2026年05月19日 16時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ファミリーマートは5月19日～6月1日の期間、「クラフトボス」または「スターバックス COFFEE OF THE DAY」とファミマルBakeryのパンを組み合わせたセット割キャンペーンを実施します。

パン＋対象のコーヒーで50円引き

　今回のキャンペーンは、対象のペットボトル飲料1本とパン1個を同時に購入することで、合計金額から50円引きとなる内容です。

　対象のペットボトル飲料は、「クラフトボス ブラック」「スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェラテ」など6品です。パンは、ファミマルBakeryの全品が対象となります。

▲対象の飲料商品　182円～213円

■キャンペーン概要
実施期間：5月19日～6月1日
対象商品：
・サントリー　クラフトボス（ブラック／カフェラテ／イタリアーノ／ミルクラテ）　各500ml
・スターバックス COFFEE OF THE DAY　（ブラック、カフェラテ）　各480ml
　※ホット飲料は対象外です。
・ファミマルBakeryのパン　全品
　※上記の「対象商品」1セット（飲料1本＋パン1個）ごとに50円値引き

50円引きはうれしい！物価高に対抗

　コーヒーとパンという定番の組み合わせで50円引きになる、物価高が続く中でうれしいキャンペーンがスタートしました。

　日常で利用しやすい内容で、つい立ち寄りたくなりますね。この機会に、近くの店舗で試してみてはいかがでしょうか。

　なお、ファミリーマートでは「クラフトボス」とのコラボレーション商品として、5月19日より「BOSS生コッペパン（ダブルカフェラテ）」を発売します。

▲BOSS生コッペパン（ダブルカフェラテ）　158円

　生クリーム入りのコーヒー風味のコッペパンに、BOSSをイメージしたカフェラテクリームとカフェラテホイップをサンドした商品です。こちらも、パン＋対象のコーヒーで50円引きとなるので、チェックしてみては！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧