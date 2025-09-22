セブン‐イレブンに「BIG ハムとたまご」登場！ランチの主役級に

セブン‐イレブン・ジャパンは「BIG ハムとたまご」と「ローストチキンと野菜のバインミー」（各429円）を全国のセブン‐イレブン店舗で9月24日より順次発売する。

セブンのサンドイッチがリニューアル！

さらに人気のバインミーも再登場

セブン‐イレブンでは定番サンドのボリューム感を向上させ、さらに、海外で人気の“バインミー“をラインアップに加える。

「BIG ハムとたまご」は、定番の組み合わせであるハムとたまごサラダのバランスを見直し、より食べ応えのある味わいを追求。たっぷり具材を挟んだ満足感のある一品に仕上げたという。具材のたまごサラダは量や配合を調整し、クリーミーさと濃厚さを高めた仕上がりにリニューアルしている。

ベトナムの定番サンドイッチ「バインミー」がこの春の新発売以来、セブン‐イレブンに再登場。「ローストチキンと野菜のバインミー」は、専門店の味わいを研究し、甘辛いチリソースとローストチキンと新鮮な野菜を組み合わせた一品。

香ばしいローストチキンに特製の甘辛いチリソース、レバーペーストを合わせ、より本格的な味わいに。さっぱりとした後味で、ベトナム独特の香草や調味料を使った風味が特長のサンドイッチに仕上げたとのこと。

また、にんじんや大根などの新鮮な野菜を組み合わせた見た目もカラフルで、写真に撮りたくなるようなおしゃれなビジュアルもポイントとしている。

ランチの主役級！

サンドイッチはボリューム感が増したことで、しっかり食べたい時にも大満足。バインミーは人気の味わいが、彩りも楽しめる一品に。

贅沢さと本格的な味わいを感じられる2品は、ランチや軽食の主役となってくれそうだ！

（※文中の価格はすべて税込）