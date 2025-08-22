合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは8月21日、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』サービス開始4.5周年を記念して、DMM GAMES版『ウマ娘 プリティーダービー』にて「10％ポイントバック」をはじめとした「ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』4.5周年記念！DMM GAMESからのおめでとうキャンペーン」を開催すると発表。開催日は、2025年8月24日より。

また、キャンペーン開始に先駆け、8月21日にキャンペーン特設サイトをオープンし、本キャンペーンへの事前エントリーを開始している。キャンペーン特設サイトにアクセスの上、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。

●キャンペーン特設サイト：https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=u54VluM7

※本キャンペーンは合同会社EXNOAが実施いたします

■【2025年8月24日～】10％ポイントバックキャンペーン開催

ポイントバックの対象期間中、キャンペーン特設サイトからキャンペーンにエントリー＆DMM GAMES版『ウマ娘 プリティーダービー』にてDMMポイントを消費したユーザーを対象に、消費ポイントの10％を後日DMMポイントにて還元（還元上限：1万DMMポイント）。

期間中であれば何度でも対象となるので、ぜひ利用しよう。ポイント消費対象期間は、2025年8月24日12時～9月4日23時59分59秒まで。

※事前エントリー期間中（2025年8月21日12時～8月24日11時59分59秒）のポイント消費は、ポイントバックの対象とはなりませんのでご注意ください。

【キャンペーン参加方法】

1.キャンペーン特設サイトから「キャンペーンに参加」ボタンを押下しエントリー

2.対象期間中にDMM GAMES版『ウマ娘 プリティーダービー』にてDMMポイントを消費

3.消費したDMMポイント×10％分のDMMポイントを後日還元

※キャンペーン期間中であれば、『2. 対象期間中にDMM GAMES版『ウマ娘 プリティーダービー』にてDMMポイントを消費』と『1.キャンペーン特設サイトから「キャンペーンに参加」ボタンを押下しエントリー』の順番の前後は問いません

※上記期間にDMM GAMES版『ウマ娘 プリティーダービー』にてDMMポイントを消費したユーザー様が対象となります。App Store／Google Play版は対象とはなりませんのでご注意ください。

※DMMポイントでの還元付与となります。ゲーム内アイテムとは異なりますのでご注意ください。

※ポイントバックの還元上限は1万DMMポイントです。

※本キャンペーン開始より前にDMMアカウントへチャージ済みのDMMポイントでも、キャンペーン期間内にDMM GAMES版『ウマ娘 プリティーダービー』ゲーム内でDMMポイントを消費した場合も、ポイント還元の対象になります。

※定期購入（サブスクリプション）商品の購入金額もポイントバックの還元対象です。

※定期購入（サブスクリプション）商品では、「DMMポイント決済」「クレジットカード決済」のどちらで購入された場合においてもポイントバックの還元対象となります。

※Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。

■【2025年8月24日～】抽選で最大1万DMMポイントが当たる!? プレイミッション開催予告！

2025年8月24日12時～、キャンペーン特設サイトからキャンペーンにエントリーした上でDMM GAMES版『ウマ娘 プリティーダービー』に1日1回ログインすると、1日毎に1倍ずつポイント抽選の当選率が上がる「プレイミッションキャンペーン」を開催。

詳細は8月24日12時にキャンペーン特設サイトにて告知されるので、お見逃しなく。各キャンペーンの詳細や注意事項は、キャンペーン特設サイトを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

© Cygames, Inc.

AppleとAppleのロゴは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

iOSは、Ciscoの米国およびそのほかの国における商標または登録商標です。

AndroidおよびGoogle Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。