合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは7月15日、同社の情報番組「DMM GAMES CONNECT」の第4回をYouTubeの公式チャンネルで配信。番組内では、同社の新作タイトル『マブラヴ ガールズガーデン』や『終天教団』の紹介、運営中おすすめタイトルのキャンペーン情報などが公開された。

また、総勢27タイトルが参加する「水着てんこ盛り&灼熱ルーレット祭りDMM GAMESスペシャルサマーキャンペーン」についての情報も。以下では、番組で紹介された内容をダイジェストでお届けしよう。番組はアーカイブ配信されているので、未視聴の人はぜひともチェックしてほしい。

▼第4回「DMM GAMES CONNECT」

▼第4回 番組ラインアップ

・終天教団

・マブラヴ ガールズガーデン

・STELLAR IDOL PROJECT

・DMM GAMES スペシャルサマーキャンペーン

・ティンクルスターナイツ

・モンスター娘TD~ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています~

・ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-

番組内では限定のシリアルコードを公開!

第4回「DMM GAMES CONNECT」では、番組限定のシリアルコードが公開された。以下ではプレゼントの内容を紹介しよう。

シリアルコードと詳細については番組内で発表されており、ゲームタイトルごとにシリアルコードや入力期間が異なっている。詳細は番組内で確認してほしい。

<シリアルコードプレゼント内容>

『マブラヴ ガールズガーデン』:スタンダードガチャチケット×3

『STELLAR IDOL PROJECT』:プレミアムガチャチケット×10

『ティンクルスターナイツ』:ガチャチケット×10

『モンスター娘TD~ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています~』:10連ガチャチケット

『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』:藝術の夏ガチャチケット×10

『終天教団』

DMM GAMES×小高和剛率いるTookyo Games最新作! ステルスアクションホラーやマルチ視点ザッピングノベルなど、本作1本で異なる5つのゲームシステムが楽しめるマルチジャンルアドベンチャーを世界に送り出す。

PC(DMM GAME PLAYER)での配信のほか、Nintendo Switch/PC(Steam)にて2025年9月5日に発売予定だ(※Steam版は同日16時より配信予定)。

公式サイト:https://shuten-kyodan.com

『マブラヴ ガールズガーデン』

DMM GAMESとKMS GAMESが贈る「マブラヴ最新作」事前登録受付中。MG(メイズ・ガーダー)に乗り込み、放置と配置で勝利を掴もう。

事前登録で最大9000ジェムがもらえるキャンペーンも開催中だ。開催期間は、2025年9月2日まで。

事前登録サイト:https://muvluv-girls-garden.com/

『STELLAR IDOL PROJECT』

2025年6月17日にサービス開始した『STELLAR IDOL PROJECT』では、プレミアムガチャチケが最大2025枚獲得できるリリース記念キャンペーンを開催中。

公式サイト:https://siprj.com/

「水着てんこ盛り&灼熱ルーレット祭りDMM GAMESスペシャルサマーキャンペーン」

参加タイトル総勢27タイトル。DMMポイントが当たるルーレット企画やポイントバックキャンペーンなどを用意している。

▼累計100万人にDMMポイントが当たるルーレット!

キャンペーン期間中に対象ゲームをプレイすると獲得できる「報酬メダル」で、累計100万人に最大1万DMMポイントが当たるルーレットを回せる。

▼20人に1人 10%ポイントバック!

キャンペーン期間中に対象ゲームでDMMポイントを消費した人の中から抽選で20人に1人、消費した10%分のDMMポイントが還元される(最大3000DMMポイントまで)。

▼水着キャンペーンだけの特別ログインボーナス!

期間中のログインボーナスにて10連ガチャチケットなどの魅力的なアイテムも用意している。

▼対象ゲーム・各報酬について、特設サイトを確認!

特設サイト:https://games.dmm.com/cp/festival/swimsuit-cp

「ティンクルスターナイツ」

2周年キャンペーン開催中。最大200連ガチャ無料に! 期間中ヴィーナスとフィオナが特別な姿で登場する。キャンペーン期間は、2025年7月31日23時59分まで。

「ヴィーナス《神光》」「フィオナ《魔王》」ピックアップ限定ガチャ開催期間は、2025年7月24日23時59分まで。

公式サイト:https://twinklestarknights.jp/

『モンスター娘TD~ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています~』

もんすたー娘☆うぉーずイベント開催中。ログインボーナスで累計1000個の幻獣石(無償)が獲得できる。キャンペーン期間は、2025年7月28日 メンテナンスまで。

公式サイト:https://monmusu-td.jp/

『ガールズクリエイション-少女藝術綺譚-』

水着イベント「海は危うし、戦え乙女!」開催中。水着キャンペーンだけの特別なログインボーナスも。イベント開催期間は、2025年7月25日まで。

公式サイト:https://girlscreation.com/

©2025 EXNOA LLC/Neilo Inc. All rights reserved.

©Muv-Luv: The Answer ©©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.

©2025 EXNOA LLC

©2021 EXNOA LLC

©2023 Studio KUMASAN Inc.

©2023 EXNOA LLC/©2023 Studio KUMASAN Inc.