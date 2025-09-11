Amazonセール情報大紹介！ 第37回
バッファロー最新Wi-Fi 7ルーターが今だけ9,880円！ 通常より1,100円お得【Amazonタイムセール】
2025年09月11日 11時30分更新
【Amazonタイムセール】Wi-Fi 7対応ルーター「WSR3600BE4P/NWH」が特価！
インターネット環境をアップグレードするなら、今が絶好のチャンスです。
最新通信規格「Wi-Fi 7」に対応したバッファローのルーター 「WSR3600BE4P/NWH」がAmazonタイムセールに登場しました。
このモデルは通常価格10,980円のところ、現在は10%オフの特別価格9,880円で購入できます。タイムセールは期間限定のため、終了前にチェックするのがおすすめです。
カラーは、ブラックとホワイトの2色から選べます。
Wi-Fi 7で高速かつ安定した通信を実現
「WSR3600BE4P/NWH」は、次世代規格Wi-Fi 7に対応したデュアルバンドルーターです。5GHz帯では3本のアンテナを搭載し、これまで電波が届きにくかった場所でも快適な通信を可能にします。
さらに、複数の通信帯域を同時に活用できる「2バンド同時モード」、干渉を避ける「2バンド切り替えモード」にも対応。
在宅ワーク、動画視聴、オンラインゲームなど、あらゆる利用シーンで安定性を発揮します。
バッファロー製ならではの使いやすさ
専用スマホアプリ「AirStationアプリ」で簡単セットアップ。初心者でもスムーズに設定でき、購入後すぐに利用を開始できます。
また、幅43mm × 高さ148mm × 奥行133mmのコンパクトサイズで、重さはわずか280g。デスクやテレビ横でも場所を取らず、さらに壁掛け設置にも対応しています。
省エネ設計で消費電力は約14.1Wと経済的。家庭用ルーターとしても安心です。
付属品と保証で安心の購入体験
本体に加え、取扱説明書・ACアダプター・LANケーブルが付属しているため、購入後すぐに使えます。
さらに1年間のメーカー保証があるので、安心して導入できます。
期間限定！Amazonタイムセールでお得に購入
Wi-Fi 7対応の最新ルーターを、タイムセール特価で手に入れるチャンスです。
在庫切れやセール終了の前に、ぜひチェックしてください。
