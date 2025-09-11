このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第38回

【今だけ23％オフ】米軍規格で傷や衝撃に強い、iPhone 15 Pro対応の液晶保護フィルム Amazonタイムセール中

2025年09月11日 14時15分更新

文● ASCII

【Amazonタイムセール開催中】米軍規格に準拠のiPhone 15 Pro専用ガラスフィルムが特別価格に

　スマホアクセサリーブランド「NIMASO（ニマソ）」の人気商品NIMASO iPhone15 Pro用の液晶強化ガラスフィルム NSP23H743が現在、Amazonタイムセールで23％オフの1,379円という特別価格で販売中。

　この製品はさまざまなケースに対応しやすいため、お気に入りのケースと一緒に使いたい方にピッタリ。

※大切なiPhoneをしっかり保護するために、NIMASO保護ケースとの併用をおすすめします。

アマゾンでNIMASO iPhone15 Pro用の液晶強化ガラスフィルムを入手

NIMASO iPhone15 Pro用の液晶強化ガラスフィルムの特徴

　本製品は米軍規格「MIL-STD-810H」に準拠した、9H表面硬度ガラスを採用。飛散防止加工により、万一割れてもガラス破片が飛び散ることなく安心です。

　また、コーティング加工とスムーズタッチ加工により、指紋や汚れがつきにくく、油分や水分が強く付着した汚れや指紋がついても、拭き取るだけで綺麗になります。

たったの3ステップ・初心者でも綺麗に貼れる

　ガイド枠をはめる→上側に合わせて、フィルムを置く→軽く押すだけで自然に吸着。初めての方でも簡単に貼り付けられるよう、専用の貼り付けガイド枠を同梱。

　貼りやすさと使いやすさを高く評価されている液晶保護ガラスを、Amazonタイムセールでお得に手に入れましょう！

アマゾンでNIMASO iPhone 15 Pro専用の液晶保護ガラス「NSP23H743」を入手

