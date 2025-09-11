Amazonセール情報大紹介！ 第38回
【今だけ23％オフ】米軍規格で傷や衝撃に強い、iPhone 15 Pro対応の液晶保護フィルム Amazonタイムセール中
2025年09月11日 14時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール開催中】米軍規格に準拠のiPhone 15 Pro専用ガラスフィルムが特別価格に
スマホアクセサリーブランド「NIMASO（ニマソ）」の人気商品「NIMASO iPhone15 Pro用の液晶強化ガラスフィルム NSP23H743」が現在、Amazonタイムセールで23％オフの1,379円という特別価格で販売中。
この製品はさまざまなケースに対応しやすいため、お気に入りのケースと一緒に使いたい方にピッタリ。
※大切なiPhoneをしっかり保護するために、NIMASO保護ケースとの併用をおすすめします。
NIMASO iPhone15 Pro用の液晶強化ガラスフィルムの特徴
本製品は米軍規格「MIL-STD-810H」に準拠した、9H表面硬度ガラスを採用。飛散防止加工により、万一割れてもガラス破片が飛び散ることなく安心です。
また、コーティング加工とスムーズタッチ加工により、指紋や汚れがつきにくく、油分や水分が強く付着した汚れや指紋がついても、拭き取るだけで綺麗になります。
たったの3ステップ・初心者でも綺麗に貼れる
ガイド枠をはめる→上側に合わせて、フィルムを置く→軽く押すだけで自然に吸着。初めての方でも簡単に貼り付けられるよう、専用の貼り付けガイド枠を同梱。
貼りやすさと使いやすさを高く評価されている液晶保護ガラスを、Amazonタイムセールでお得に手に入れましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第39回
トピックス【iPhone 17対応】最小クラスの急速充電器がAmazonタイムセールに登場
-
第37回
トピックスバッファロー最新Wi-Fi 7ルーターが今だけ9,880円！ 通常より1,100円お得【Amazonタイムセール】
-
第36回
トピックスEdifier「M60」スピーカーが21％OFF！ 66W大出力＆ハイレゾ対応【Amazonタイムセール】
-
第35回
トピックス【最新iPhone 17対応】Spigen MagSafeスマホホルダーがAmazonタイムセールで15％オフ特価
-
第34回
トピックス【iPhone 17対応】割れる前に守れ！ Spigenガラスフィルムが15％オフ＆Amazonタイムセール中
-
第33回
トピックス【17％オフ】iPhone 17の充電もこれで！ CIO極薄モバイルバッテリーがAmazonタイムセールに登場
-
第32回
トピックス【最新iPhone 17／Air対応】SpigenのMagSafe対応カードケースがAmazonタイムセールで15%オフ
-
第31回
トピックス最新iPhone 17対応！ 人気のSpigenカメラ保護フィルムがAmazonタイムセールで今だけ特価
-
第30回
トピックスiPhone 17・Airも急速充電！ Anker Nano II 65WがAmazonタイムセールで29％オフ
-
第29回
トピックスもうケーブルのイライラなし！CIOシリコンUSB-CケーブルがAmazonタイムセールで限定値下げ中
- この連載の一覧へ