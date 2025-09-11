Edifier「M60」スピーカーが21％OFF！ 66W大出力＆ハイレゾ対応【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Edifier「M60」が21％OFFで登場！

オーディオブランドEdifierの最新スピーカー 「M60」 が、現在Amazonタイムセールで21％OFFの18,980円に。通常価格23,980円からの値下げで、今だけのお得なチャンスです。



カラーはブラウン、ブラック、ホワイトの3色から選べます。

コンパクトなのに驚異の66W大出力

M60は小型ボディからは想像できない迫力サウンドを実現しています。

・66W RMS出力の圧倒的パワー

・MDF木製キャビネットが生む豊かな響き

・1インチシルクドームツイーターと3インチアルミミッドバスドライバー搭載

・Texas Instruments製Dクラスアンプ採用

自宅にいながらライブ会場のような臨場感を楽しめます。

ハイレゾ対応で細部までクリアな音質

M60は最新のオーディオ処理技術を搭載。24bit/96kHz対応のハイレゾ再生が可能です。

・内蔵DSPが正確な音の分離を実現

・ダイナミックレンジを徹底的に管理

音楽の微細な表現まで逃さず、プロが作り込んだ音を忠実に再現します。

Bluetooth 5.3とUSB-Cで多彩な接続

接続の自由度もM60の大きな魅力です。

・Bluetooth 5.3で高解像度ワイヤレス再生

・USB-CとAUX入力でPCやターンテーブルにも対応

用途を選ばず、音楽・映画・ゲームのすべてを高音質で楽しめます。

直感的な操作と洗練されたデザイン

M60は操作性やデザイン面も徹底追求。

・手を近づけると点灯する自動バックライト付きタッチパネル

・デスクの反射を抑える専用スピーカースタンド付属

機能美とインテリア性を兼ね備えています。

EDIFIER ConneXアプリでさらに拡張

専用のEDIFIER ConneXアプリを利用すれば、音質調整や追加機能も簡単に操作可能。環境や好みに合わせて理想のサウンドを追求できます。

今だけのタイムセールで手に入れるべき一台

Edifier「M60」は、コンパクトながら66Wの大出力、ハイレゾ対応の高音質、多彩な接続性を兼ね備えたオーディオファン必携のスピーカーです。

Amazonタイムセール価格18,980円は期間限定。

在庫がなくなる前に、今すぐチェックして手に入れてください！