【17％オフ】iPhone 17の充電もこれで！ CIO極薄モバイルバッテリーがAmazonタイムセールに登場
2025年09月10日 16時00分更新
Amazonタイムセールで登場！薄型モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W
Amazonタイムセールにて、薄型モバイルバッテリー「SMARTCOBY Pro SLIM 35W」が販売中です。
現在、期間限定17％オフの3,980円というお得な価格で購入可能です。
USB-C単ポート最大35W出力に対応
SMARTCOBY Pro SLIM 35Wは、30W以上のモバイルバッテリーの中で極限まで薄く設計された約16mmを実現。
最新iPhone 17シリーズをはじめ、スマホからタブレットのみならず、一部ミドルレンジのノートPC（MacBook Air）などの充電も可能です。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。
パススルー充電対応
デバイスとバッテリーの両方を充電、バッテリーを経由しながらデバイスの急速充電が可能。
「使いたい時に限ってバッテリーが空」という経験はありませんか？この製品はパススルー機能に対応しており、バッテリー本体を充電している間も、スマートフォンなどへの給電が可能です。
デジタル残量表示
従来のディスプレイ画面だと傷が目立ってしまうことがありましたが、外観と同じシボ加工を実装することで傷が目立ちにくくなりました。 デバイスを充電中は残量を数字で表示し、バッテリー本体へ蓄電中は遊び心を取り入れたアニメーション風に表示します。
使用についての注意事項
・落下や衝撃で内部の回路やセルが損傷し、正常に動作しなくなる可能性があります。
・過電流や過電圧が流れた場合、バッテリーがダメージを受けて使用できなくなることがあります。
・極端な温度環境、特に低温時には、バッテリーの出力電圧が低下し、使用できなくなる可能性があります。
Amazonタイムセール限定価格で手に入れるチャンス
コンパクトで持ち運びに最適なモバイルバッテリー。
今ならAmazonタイムセール限定価格3,980円で購入可能です。バッグやポーチのポケットなど狭いスペースにも楽々収納可能で、出張や旅行にも最適なアイテムを、この機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？
