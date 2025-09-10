Amazonセール情報大紹介！ 第30回
iPhone 17・Airも急速充電！ Anker Nano II 65WがAmazonタイムセールで29％オフ
2025年09月10日 08時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Anker Nano II 65Wが29%オフ！ 最新iPhone 17にも対応する急速充電器
人気のアクセサリーブランドAnker（アンカー）から、話題の急速充電器「Anker Nano II 65W」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格4,490円が、今なら29%オフの3,190円で購入できます。お得に買えるのは期間限定。このチャンスを逃さないようにしましょう！
Amazonタイムセール対象商品情報
セール価格：3,190円（税込）
通常価格：4,490円（税込）
割引率：29%オフ
対応機種：MacBook、Windows PC、iPad、iPhone（最新のiPhone 17 / iPhone Air含む）、Galaxy、Androidスマホなど
特徴とメリット
① 最新iPhone 17 / iPhone Airも急速充電に対応
Anker独自の「GaN IIテクノロジー」を採用し、最大65Wの高出力を実現。
MacBookやノートPCはもちろん、最新のiPhone 17やiPhone Airにも対応しています。iPhoneの買い替えを検討している方にとって、今後も長く安心して使える充電器です。
② 小型で持ち運びに便利
一般的な同クラス充電器と比べて約60%小型化。さらに折りたたみ式プラグを搭載しているため、カバンの中でもかさばらず、外出やリモートワークにも最適です。
③ 安心の安全設計
国際安全規格「IEC 62368-1」に準拠し、日本の電気用品安全法にも適合。パワフルでありながら高い安全性を備えているため、長時間の使用でも安心して使えます。
まとめ：今が買い時！
29%オフで3,190円（税込）
最新iPhone 17 / iPhone Air対応
小型＆パワフル＆安全
高性能・コンパクト・安全性を兼ね備えた「Anker Nano II 65W」は、Amazonタイムセールでお得に入手できる今が買い時です。
