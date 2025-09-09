Amazonセール情報大紹介！ 第27回
iPad Air M2（2024 11インチ）が23％OFF！Amazonタイムセール
2025年09月09日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ (M2)が今だけ11万5,800円！
パワフルで万能な「Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ (M2)」がAmazonタイムセールで登場しました。
通常価格15万800円のところ、今なら特別価格11万5,800円。Amazonランキングでも注目を集め、過去1か月で100点以上の売上を記録している大人気商品です。
Amazonタイムセールの注目ポイント
- セール価格：11万5,800円（通常15万800円）
- 11インチのLiquid Retinaディスプレイ
- Apple M2チップ
- 横向きの 12MP 超広角フロントカメラを搭載。
Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ (M2) の特徴
作業の効率を上げる iPadOS のパワフルな機能も、Apple Pencil Pro による次世代の機能も使えます。
複数のアプリを同時に動かすパワフル性能。Apple Pencilによるスクリブルでテキストフィールドに手書き入力したり、写真を編集して共有することもできます。
Apple Pencil Proがあれば、iPad Airがアート作品のためのキャンバスや、メモやノートを最も取りやすいデバイスに変身。Apple Pencil (USB-C)もiPad Airで使えます。
今が買い時！在庫切れに注意
今ならAmazonタイムセールで11万5,800円というお得な価格で購入可能。この人気商品はセール期間中に売り切れてしまう可能性があるため、気になったら早めにチェックしましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第26回
トピックス【大人気】Anker MagSafe対応スマホリングが21％OFF！Amazonタイムセール
-
第25回
トピックスコスパ最強のApple Watch SE（第2世代）がAmazonタイムセールで値下げ中！
-
第24回
トピックス【買い替えのチャンス】写真・動画をまとめて保存できる「おもいでばこ」がAmazonタイムセールで10%OFF！
-
第23回
トピックスパナソニックのエネループがAmazonタイムセール！通常2,180円→1,960円で買えるチャンス
-
第22回
トピックス【コスパ抜群】バッファローWi-Fi 6ルーターがAmazonタイムセールで5,650円！
-
第21回
トピックスタッチパッド搭載の変態仕様！Ewinミニキーボードが今だけ2864円【Amazonタイムセール】
-
第20回
トピックスPS5通常版も値下げ！ デジタル・エディションが14％OFFの大特価【Amazonタイムセール】
-
第19回
トピックスピタッと貼れる！お風呂で使える防水スピーカー「CIO Portable Bath Speaker」が10％オフ【Amazonスマイルセール】
-
第18回
トピックスまだまだ現役！iPhone 14 (PRODUCT)REDが今だけ86,800円【Amazonタイムセール】
-
第17回
トピックスmotorola edge 50 proがAmazonスマイルセール特価！大画面・高性能スマホが今だけ安い
- この連載の一覧へ