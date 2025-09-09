このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第27回

iPad Air M2（2024 11インチ）が23％OFF！Amazonタイムセール

2025年09月09日 14時00分更新

文● ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ (M2)が今だけ11万5,800円！

　パワフルで万能な「Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ (M2)」がAmazonタイムセールで登場しました。

　通常価格15万800円のところ、今なら特別価格11万5,800円。Amazonランキングでも注目を集め、過去1か月で100点以上の売上を記録している大人気商品です。

アマゾンでApple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ (M2)を入手

Amazonタイムセールの注目ポイント

  • セール価格：11万5,800円（通常15万800円）
  • 11インチのLiquid Retinaディスプレイ
  • Apple M2チップ
  • 横向きの 12MP 超広角フロントカメラを搭載。

Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ (M2) の特徴

　作業の効率を上げる iPadOS のパワフルな機能も、Apple Pencil Pro による次世代の機能も使えます。

　複数のアプリを同時に動かすパワフル性能。Apple Pencilによるスクリブルでテキストフィールドに手書き入力したり、写真を編集して共有することもできます。

　Apple Pencil Proがあれば、iPad Airがアート作品のためのキャンバスや、メモやノートを最も取りやすいデバイスに変身。Apple Pencil (USB-C)もiPad Airで使えます。

今が買い時！在庫切れに注意

　今ならAmazonタイムセールで11万5,800円というお得な価格で購入可能。この人気商品はセール期間中に売り切れてしまう可能性があるため、気になったら早めにチェックしましょう。

アマゾンでApple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ (M2)を入手

