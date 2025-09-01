【丸の内ランチ難民へ】新丸ビルに救世主！ 信州の味噌蔵が提供するほっこり和み味のお食事スポットが登場

「今日のランチ、何にしよう…」その毎日の悩みを、新丸ビルに新オープンの「山吹」が解決します。

新丸ビルに新たな食事スポット「信州 Food Market 山吹」がオープンしました。信州の味噌蔵が運営するお店で、お昼はワンプレート湾地、夜は小皿家庭料理などを提供。仕事が忙しくても、味噌の味わいにふれたらホッとできそうです。

飲み過ぎた日の翌日にも良さそう

経営するのは、延宝二年（1674年）に江戸と新潟を結ぶ北國街道沿いの信州小諸に誕生した「山吹味噌（酢久商店）」。小諸藩御用達の味噌蔵として栄え、鰹節やお茶、畳表など全国から選りすぐりの品々も扱う蔵元の商店です。

ここでは味噌の販売はもちろん、併設のレストランで料理も楽しめます。

鶏もも肉のベーコンマスタード焼きプレート

手軽でボリューミーなワンプレートランチ。他に信州のソウルフード「鶏もも肉の山賊焼きプレート」や、スパイスの刺激と玉ねぎの甘さがラム肉に絡みごはんが進む「ラムと玉ねぎのスパイシー味噌炒めプレート」など数種類のプレーとランチを提供しています。

それ以外にもお弁当やサンドイッチ、自家製シャルキュトリーなどのお惣菜も並びます。

住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング B1F

営業時間：平日 物販10:00～22:00、レストラン11:00～23:00(22:00LO)

土日祝 物販10:00～21:00、レストラン11:00～22:00(21:00LO)

定休日：新丸の内ビルディングに準ずる