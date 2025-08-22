あの映画の舞台にもなったフィンランドで人気の「CAFE AALTO」が丸の内にやって来た！

フィンランドで人気のカフェ「CAFE AALTO」が新丸ビルにオープンします。フィンランドってインテリアや雑貨のイメージが強くて、おしゃれな国って印象がありますよね。フィンランドにある「CAFE AALTO」はどんなお店なのかな…と調べてみたところ、なんか見覚えがある…。あ！ 映画「かもめ食堂」に出てくるあのお店だ…！

フィンランド・ヘルシンキで人気のカフェが新丸ビルにオープン

2025年8月29日（金）に「CAFE AALTO 新丸ビル」が、ギャラリー・ショップ・カフェを備えた複合型店舗「Spiral Garden 新丸ビル」店内にオープンしました。

「CAFE AALTO 新丸ビル」はフィンランド・ヘルシンキで人々から愛されている「CAFE AALTO」の公式な海外支店として東京に初めてオープン。フィンランドスタイルのシナモンロールやブルーベリータルト、サーモンスープなどを提供します。

CAFE AALTO SET （LUNCH TIME）

価格：¥2,800（税込）

ノルディックサーモンのコールドサンド

価格：¥1,500（税込）

ビルベリー（野生のブルーベリー）のタルト

価格：¥850（税込）

インテリアには、フィンランドを代表する建築家アルヴァ・アアルトがデザインした「CAFE AALTO」オリジナルの黒レザーと真鍮フレームの椅子、大理石や木のテーブル、artekのペンダントランプ「GOLDEN BELL」などを用い、ヘルシンキ本店の世界観を再現しています。食器は、フィンランドを代表するテーブルウェアブランドiittala社のアイノ・アアルトが手がけたタンブラーや、カイ・フランクによるタイムレスなデザインが特徴の「Teema」シリーズなどを用意。

また、店内には常時アーティストの作品も展示します。オープニングでは、「日常に漂う印象の存在」をテーマに、日常で見たもの、感じたことを絵画で表現している門田千明の個展を開催。今回はアアルトのフラワーベースと植物、白樺、飛行機の中から眺めたフィンランドの湖と森のフォルムを表現した新作を中心に発表します。「アアルトの創造性の美しさを (家庭で愛用している) フラワーベースや家具などから日頃から感じている」と語る彼女がとらえた日常の美しさを観ることができます。

門田千明展 概要

会期：2025年8月29日（金）～12月末

入場料：無料

「かもめ食堂」では主人公のサチエ（小林聡美）がミドリ（片桐はいり）と出会う場所である「CAFE AALTO」。映画好きとしてもぜひ訪れてみたいお店です！

CAFE AALTO 新丸ビル

住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル 4F Spiral Garden店内

営業時間：11:00～21:00、日・祝11:00～20:00 ※施設の休館日に準ずる

オープン日：2025年8月29日（金）