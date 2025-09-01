理学療法士が「オフィス凝り解消ストレッチ」を無料で指導！　丸の内のウェルネスイベントの充実度が凄い

丸の内は、ワーカーの心身の健康化に本気です。

たとえば、PC作業でガチガチになった体も、プロの力でリセット。今日から丸の内仲通りで、理学療法士が仕事終わりの15分でできるストレッチを無料指導。整体に行く時間がない、そんなあなたのための駆け込み寺になってます。

「ウェルネス」とは「心身が健康なこと」を意味する言葉。心の健康は趣味などで保てますが、体の健康となると運動する習慣がなかったり時間がなかったりして難しいところです。

ということで、9月8日（月）から26日（金）まで丸の内エリア全体でさまざまなウェルネスサービスが始まります。いろいろなプログラムがあるので、昼休みだけでものぞいてみて！

ちょっとした空き時間にリフレッシュ

9月8日（月）から26日（金）まで。丸の内仲通りや大手町仲通りなどで「まちまるごとウェルネスウィークス」が実施します。

みんなでストレッチ＠丸の内ストリートパーク

実施日時：9月9日（火）、9月11日（木）、9月16日（火）、9月18日（木）

各日18:00～18:30

※雨天・荒天の場合の中止についてはMarunouchi Street Park側の判断に準じる。

実施会場：丸の内仲通り（丸の内パークビル前）

Marunouchi Street Park期間中、芝生の上で簡単なストレッチでリフレッシュできるイベントを開催。理学療法士を講師に迎え、日常生活やデスクワークによる肩こり、腰痛の解消、健康促進のためのストレッチを実践形式でレクチャーします。

ちょいウェル＠丸の内ストリートパーク

実施日時：9月5日（金）～9月21日（日）

11:00～22:00（最終日は20:00まで）

※雨天・荒天の場合の中止についてはMarunouchi Street Park側の判断に準じる。

実施会場：丸の内仲通り（丸の内パークビル前）

Marunouchi Street Park期間中、芝生上に縄跳びとフラフープを用意。昼休みなどのちょっとした時間に気軽に体を動すことができます。

「大手町ウェルネスWEEK vol.3」では10～15分の短時間で自身の健康状態のチェックやリフレッシュをして、業務への集中力を高めることができるコンテンツを提供します。ほかにも10mレースやパターゴルフなどさまざまなプログラムが開催予定です。

まちまるごとウェルネスウィークス

実施期間：2025年9月8日（月）～9月26日（金）

実施場所：丸の内仲通り（丸の内パークビル前・丸ビル前）、丸ビル1Fマルキューブ、

大手町仲通り・大手町フィナンシャルシティアトリウム、

就業者ラウンジ（新丸ビル・丸の内パークビル）