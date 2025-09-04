この発想はなかった！ 秋の「きのこガパオ」が絶対おいしいやつ！

エスニック料理というと夏のイメージですが、秋の味覚・きのこもよく合いそうですよね。味は間違いないし、ボリュームはたっぷりだし、ヘルシーだしいいことずくめ！

「マンゴツリーキッチン "ガパオ"グランスタ丸の内」で、タイ料理のガパオにきのこを使った“秋ガパオ”を提供していますよ。絶対おいしいやつだ。

きのこも入って具だくさん！

「マンゴツリーキッチン "ガパオ"グランスタ丸の内」で、ガパオを秋仕様にアレンジしたメニューを提供中です。

きのこと海老のガパオ

￥1,300（税込）

ぷりぷりの海老と、しめじ・舞茸がたっぷり。2種のきのこの風味と食感が、唐辛子やニンニク、ナンプラーで仕上げたピリ辛のガパオソースと絡んで食欲をそそります。ランチ限定メニュー「選べるストリートフードプレート」に、＋200円で「きのこと海老のガパオ」が選べるところもうれしい！

マンゴツリーキッチン“ガパオ”グランスタ丸の内

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内地下1階 改札外 グランスタ丸の内

営業時間：8:00～22:00（LO 21:30）、日・祝 8:00～20:00（LO 19:30）