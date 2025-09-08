誰が言ったんだ、「栗あんと求肥を乗せましょう」って。天才か？ クリスピー・クリームから令和のお月見ドーナツ

今年の十五夜、「中秋の名月」は10月6日（月）。旧暦の8月15日の月のことを指し、月を眺めて楽しむ風習がありました。

しかし令和の今は月見グルメも欠かせません。クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店で限定メニュー「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 お月見 マロン＆クリーム」を販売しています。日本人ならDNAレベルで知ってる、栗あんと求肥の最強の組み合わせ。ドーナツでお月見もいいですよね♪

まあるい月に見立てたドーナツ

クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店限定で、「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 お月見 マロン＆クリーム」を販売中です。

クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 お月見 マロン＆クリーム

￥410（イートイン￥418）※各税込

販売期間：2025年9月3日（水）～2025年10月末予定

販売店舗：東京国際フォーラム店

ドーナツを夜空に浮かぶ満月に見立てた“お月見ドーナツ”。ふわっと軽いホイップクリームをのせ、まんまるの満月をイメージした栗あんを絞りました。栗あんの上には求肥と栗の甘露煮をトッピング。夜空をイメージしたダークチョコレートと、星のきらめきをイメージした金箔が映えてお月見気分が楽しめます。

クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店

住所：東京都千代田区丸の内3-5-1 Bブロック1階

営業時間：8:00〜22:00

※ドリンクオーダーは21:30まで