ファミリアと育った、すべての私たちへ。悶絶級に大人かわいいライフスタイルショップが、明日丸の内にオープン。

子どもの頃、ファミリアのバッグやお洋服に胸をときめかせた記憶があります。あの頃の優しい気持ちを思い出させてくれる、大人になった私たちのための雑貨店が丸の内に誕生。懐かしくて新しい、特別な空間です。

9月26日（金）、丸ビルに「ファミリア 丸の内ビル店」がオープンします。

なつかし可愛いファミリア

ファミリアというと子供服のイメージですが、今回オープンするのは東日本初出店となる大人向けギフトに特化したお店。ビジネスシーンでも活躍する大人向け雑貨を展開。

東京限定デザインの雑貨アイテムや、カステラ専門店「DE CARNERO CASTE（デ カルネロ カステ）」とコラボレーションしたカステラなども販売。

バッグ

￥9,350（税込）

ミニクリアファイル

￥440（税込）

※9月26日（金）は、バッグ・ミニクリアファイルのみ、お一人様あたり各商品1点までに購入個数を制限させていただきます。

「TOKYO」のロゴをあしらった、東京限定デザインの雑貨アイテムをラインナップ。プチギフトやお土産にもぴったりです。

カステラ

￥1,080（税込）

※カステラは品切れの場合も、12月下旬まで毎週土曜日に再入荷の予定がございます。

「DE CARNERO CASTE」とのコラボレーションカステラの東京限定柄。クマちゃんが東京駅を訪れるアートが描かれた、特別感のあるデザインです。

※JR東日本商品化許諾済

ライフスタイルショップ限定のアイテムや、折り畳みバッグやネームホルダーなどの先行販売も実施。オフィスでも使えそうなアイテムが揃います。

ファミリア 丸の内ビル店

住所：東京都千代田区丸の内２丁目４－１ 丸の内ビルディングB1

営業時間：平日・土曜：11:00～21:00

日曜・祝日：11:00～20:00

※連休の場合は最終日のみ日曜・祝日の営業時間となります。