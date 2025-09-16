ファミリアと育った、すべての私たちへ。悶絶級に大人かわいいライフスタイルショップが、明日丸の内にオープン。
子どもの頃、ファミリアのバッグやお洋服に胸をときめかせた記憶があります。あの頃の優しい気持ちを思い出させてくれる、大人になった私たちのための雑貨店が丸の内に誕生。懐かしくて新しい、特別な空間です。
9月26日（金）、丸ビルに「ファミリア 丸の内ビル店」がオープンします。
なつかし可愛いファミリア
ファミリアというと子供服のイメージですが、今回オープンするのは東日本初出店となる大人向けギフトに特化したお店。ビジネスシーンでも活躍する大人向け雑貨を展開。
東京限定デザインの雑貨アイテムや、カステラ専門店「DE CARNERO CASTE（デ カルネロ カステ）」とコラボレーションしたカステラなども販売。
バッグ
￥9,350（税込）
ミニクリアファイル
￥440（税込）
※9月26日（金）は、バッグ・ミニクリアファイルのみ、お一人様あたり各商品1点までに購入個数を制限させていただきます。
「TOKYO」のロゴをあしらった、東京限定デザインの雑貨アイテムをラインナップ。プチギフトやお土産にもぴったりです。
カステラ
￥1,080（税込）
※カステラは品切れの場合も、12月下旬まで毎週土曜日に再入荷の予定がございます。
「DE CARNERO CASTE」とのコラボレーションカステラの東京限定柄。クマちゃんが東京駅を訪れるアートが描かれた、特別感のあるデザインです。
※JR東日本商品化許諾済
ライフスタイルショップ限定のアイテムや、折り畳みバッグやネームホルダーなどの先行販売も実施。オフィスでも使えそうなアイテムが揃います。
ファミリア 丸の内ビル店
住所：東京都千代田区丸の内２丁目４－１ 丸の内ビルディングB1
営業時間：平日・土曜：11:00～21:00
日曜・祝日：11:00～20:00
※連休の場合は最終日のみ日曜・祝日の営業時間となります。