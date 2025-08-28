9月5日「できたてドーナツが1個無料」！9月9日「オリグレ1個99円」!! クリスピークリームで神イベントが開催中

9月9日は「クリスピー・クリームの日」。この日を記念して、一番人気の「オリジナル・グレーズド®」が無料でもらえたり、99円で買えちゃうすてきなキャンペーンを開催します。いろいろなドーナツのお店がありますが、やっぱりクリスピー・クリーム・ドーナツって特別な感じがしちゃって好きなんですよね。私も行こうっと。

ドーナツ1個買うと「オリジナル・グレーズド®」1個プレゼント

9月9日の「クリスピー・クリームの日」を記念して、クリスピー・クリーム・ドーナツでさまざまなキャンペーンを展開します。

【ドーナツシアター店舗限定】『できたてオリグレ』プレゼント

実施日時：2025年9月5日（金）13:00～15:00

数量：各店時間内・数量限定

対象：商品を1点以上お買い上げのお客様

提供商品：できたての『オリジナル・グレーズド®』おひとつプレゼント

実施店舗：東京国際フォーラム店・渋谷シネタワー店・船橋ららぽーと TOKYO-BAY店

【全店舗対象】一番人気の「オリジナル・グレーズド®」が99円

実施日時：2025年9月9日（火） 1日限定

対象商品：『オリジナル・グレーズド®』

特別価格：￥99（イートイン：￥101）※通常価格￥216（イートイン：￥220）

販売数量：全店合計9,900個

実施店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗（イベント・催事店舗を除く）

クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店

住所：東京都千代田区丸の内3-5-1 Bブロック1階

営業時間：8:00〜22:00

※ドリンクオーダーは21:30まで