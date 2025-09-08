パナソニックのエネループがAmazonタイムセール！通常2,180円→1,960円で買えるチャンス

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

今だけ限定価格！エネループがAmazonタイムセールに登場

パナソニックの人気充電池シリーズ「エネループ スタンダードモデル BK-3MCD/4HA」が、Amazon.co.jp限定販売でお得に購入できます。

現在、通常価格2,180円 → タイムセール特価1,960円。Amazon発送なので配送もスムーズで安心です。

エネループ BK-3MCD/4HAの特徴

繰り返し約600回使える長寿命

最小容量2000mAhで、乾電池に比べて圧倒的に長く使えます。何度も買い替える必要がないので、コスト削減＆エコに貢献。

幅広い機器に対応

デジタルカメラ、フラッシュ、ゲーム機、リモコン、おもちゃなど、単3電池を使うあらゆるシーンで活躍。

安心の抗菌加工

外装に抗菌加工が施されているので、家族で使う電池としても安心です。

利用シーンでわかる！エネループの便利さ

旅行やイベント撮影に：カメラやフラッシュの電池切れを気にせず思い出を残せる。

ゲーム用コントローラーに：長時間プレイも安心。充電するだけで繰り返し使用可能。

防災・アウトドアに：懐中電灯やランタンにセットすれば、いざという時に頼れる。

子どものおもちゃに：電池代を気にせず遊ばせられるから家計にも優しい。

商品仕様

・形状：単3形

・入り数：4本セット

・最小容量：2000mAh

・くり返し使用回数：約600回

・梱包サイズ：約91×77×16mm

・重量：約0.11kg

まとめ：タイムセール中に手に入れるのが賢い選択

パナソニックの信頼性と高性能を兼ね備えたエネループ「BK-3MCD/4HA」。

Amazonタイムセールなら、10%OFFの1,960円で購入可能です。

在庫切れやセール終了前に、早めの購入をおすすめします。