本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2025年8月30日～9月5日）は、生成AIモバイルアプリの利用が急加速、拡大し続ける国内のITフリーランス市場、生成AIを悪用した迷惑メールの被害実態、45歳～50代のミドル・シニア人材を採用する企業の考えや今後の意向、についてのデータを紹介します。

アプリ市場分析サービス「App Aple」のデータ分析に基づくレポート（2025年6月版）より。国内40万台のAndroid端末から収集したサンプルデータで、Google Playの「仕事効率化」カテゴリの主要生成AIアプリの利用状況を分析した。生成AIアプリ全体の月間利用時間は、1年前比で約23倍と急増。特に2025年2月以降で伸びが見られ、4～6月期に急増している。性年代別では、10～30代の男女でいずれも利用率が高い。

⇒ 生成AIアプリの急速な浸透ぶりを考えると、大きな驚きはない結果かもしれません。そのぶんほかのアプリの利用時間が削られているのか、iOSのデータも同じ傾向なのか、といったことも知りたいところです。

ITフリーランス515人、ITフリーランス活用企業515社を対象に行った実態調査より。IT人材需要の拡大によって、2025年の国内市場規模は1兆1849億円、2030年には1兆3619億円に達すると予測。また人材数も、2025年は10年前の約1.6倍となる16万1873人に拡大したという。ITフリーランスの職種は「システムエンジニア」（25.2％）、「Webディレクター」（12.4％）が上位。案件獲得手法としては「知人の紹介」（45.6％）がトップで、個人的なネットワークの重要性が浮き彫りに。

⇒ 市場は活況と言えますが、AIの台頭によって取り巻く環境に変化が起き、「IT人材の定義が再構築」されていくと指摘しています。高度スキル保有者のフリーランス化が加速し、デジタル人材におけるフリーランス比率が2030年には15％を超えるとの予測も。