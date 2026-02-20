劇場版「ペルソナ３」、TVアニメ『PERSONA -trinity soul-』ABEMAにて全話無料一挙放送が決定！

セガは2月20日、「ペルソナ」シリーズのグッズやイベントを紹介する情報番組「ペルソナ30thグッズ＆イベント情報局」第2回を配信すると発表。さらに、番組終了後には「劇場版『ペルソナ３』#1 Spring of Birth」上映会を開催する。

情報番組と上映会の配信日は、ともに2026年2月27日。時間は、情報番組が19時から、上映会は20時からとなる。

■「ペルソナ30thグッズ＆イベント情報局」第2回 2月27日19時配信

MCは前回に引き続き松澤ネキさん、ゲストには鳥海浩輔さん（「ペルソナ３」シリーズ 伊織順平役／『ペルソナ２』 三科栄吉役）を迎え、今回も30周年を記念したグッズやイベントの情報をたっぷり紹介。視聴URLは後日公開なので、お楽しみに。

■放送日時：2026年2月27日19時

■MC：松澤ネキさん

■ゲスト：鳥海浩輔さん

※番組は事前に収録された内容です。

■劇場版「ペルソナ３」#1 Spring of Birth上映会 2月27日20時配信

「ペルソナ」シリーズ30周年を記念し、毎月だいたい30日あたりにさまざまなオンライン施策を届けている「月末お楽しみ企画」を実施している。

その第2弾として、劇場版「ペルソナ３」#1 Spring of Birth上映会を開催。ぜひコメントしながら楽しもう。

■放送日時：2026年2月27日20時

■視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=t1uxO9l5CNA

※2026年2月27日プレミア公開（上映会）終了後～3月13日23時59分まで、アーカイブ配信でお楽しみいただけます。

さらに、3月7日20時より、「PERSONA -trinity soul-」第1話 特A潜在の上映会も開催する。視聴URLは追って公開するのでお楽しみに。

この機会に両作を視聴してみてはいかがだろうか。

▼30周年記念のグッズ＆イベント情報をお届け！ 「ペルソナ」シリーズ30周年記念特設サイト https://p-ch.jp/p30th/

＜毎月月末お楽しみ企画第2弾＞

劇場版「ペルソナ３」、TVアニメ「PERSONA -trinity soul-」ABEMAにて全話無料一挙放送が決定！

●「ペルソナ」30周年 月末お楽しみ企画第2弾

劇場版「ペルソナ３」、TVアニメ「PERSONA -trinity soul-」がABEMAにて全話無料一挙放送

「ペルソナ」シリーズ30周年を記念し、毎月だいたい30日あたりにさまざまなオンライン施策を届ける「月末お楽しみ企画」を行っている。

その第2弾として、劇場版「ペルソナ３」とTVアニメ「PERSONA -trinity soul-」を、「ABEMA」アニメSPECIAL2チャンネルにて全話無料一挙放送＆配信する。

また、アトラス公式Youtubeチャンネルでは劇場版「ペルソナ３」#1とTVアニメ「PERSONA -trinity soul-」第1話を、先行してプレミア公開。

本放送・配信に関しては同時視聴を歓迎しているという。ガイドラインを確認のうえ、ゲームを楽しんだ人も「ペルソナ」シリーズに興味がある人も、ぜひ楽しんでみよう。

ガイドライン：https://p-ch.jp/news/22656/

●アトラス公式Youtubeチャンネル

劇場版『ペルソナ３』#1 Spring of Birth上映会

放送日時：2026年2月27日20時～

放送期間：2026年2月27日プレミア公開終了後～3月13日23時59分まで

https://www.youtube.com/watch?v=t1uxO9l5CNA

『PERSONA -trinity soul-』 第1話 特A潜在上映会

放送日時：2026年3月6日20時～

放送期間：2026年3月6日プレミア公開終了後～3月20日23時59分まで

URL：後日公開

●「ABEMA」アニメSPECIAL2チャンネル

●全話無料一挙放送

劇場版「ペルソナ３」#１～#4

放送日時：2026年2月28日12時～19時、19時～26時

▼12時～の放送はこちら

https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/A21ApCTavbwj1h

▼19時～の放送はこちら

https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/Cx7LEr8C6GF9BV

TVアニメ「PERSONA -trinity soul-」全26話

放送日時：2026年3月7日6時～19時、19時～翌8時

▼6時～の放送はこちら

https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/A21ArKG5gAy7cB

▼19時～の放送はこちら

https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/A21ApCW6oYEyWP

●無料見逃し配信

劇場版「ペルソナ３」#１～#4

期間：一挙放送終了後～3月8日1時59分まで

TVアニメ「PERSONA -trinity soul-」全26話

期間：一挙放送終了後～3月15日7時59分まで

●各種有料動画配信サービスでもアニメシリーズが配信中！

各種有料動画配信サービスで「ペルソナ」シリーズのアニメが配信中。こちらでもぜひ楽しんでみよう。

▼配信中作品一覧

・劇場版「ペルソナ3」全4章

・TVアニメ「PERSONA -trinity soul-」全26話

・TVアニメ「ペルソナ4」全25話

・TVアニメ「ペルソナ4 ザ・ゴールデン」全12話

・TVアニメ「PERSONA5 the Animation」全26話

・TVアニメ「PERSONA5 the Animation」「Dark Sun…／Stars and Ours」全2話

▼配信サービス一覧

・ABEMAプレミアム

・dアニメストア

・DMMTV

・Hulu

・U-NEXT