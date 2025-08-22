セガは8月22日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）向け心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、Ver.1.4のアップデートを実施。今回のアップデートでは、新★5怪盗として「椎名悠美」が登場するほか、怪盗を強化・育成する新機能の追加などを行っている。

また、Ver.1.4のアップデート記念のログインボーナスや、公式放送関連のプレゼントを配布中だ。

新たな★5怪盗「椎名悠美」が登場！

新★5怪盗「椎名悠美」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場。専用武器は、“武器補給 無音の硝煙”で手に入る。PICKUP怪ドル契約“至福のカクテル”の開催期間は、2025年9月22日10時59分まで。

▼ピックアップ怪盗 ★5「椎名悠美」（コードネーム：フィービー）

後方から安定して味方を支援することに特化したキャラクター。味方の火力を強化することが得意で、攻撃力やダメージを上昇させるスキルを持つ。

味方が敵にダメージを与え続けることで獲得する「カクテル」をスキル使用時に消費することで、悠美のスキル効果が強力になる。パーティ内に同じ属性のキャラクターを多く編成することで、悠美をより一層活かすことが可能。

味方が与えるダメージの属性を重ねることで、「カクテル」の累積による強化効果もより強力に！

▼椎名悠美（CV：原 由実さん）性能紹介ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=tAfWy4Xmu_o

怪盗育成の新機能“イメジャリー”が追加！

主人公を除いた怪盗を、強化・育成する新機能“イメジャリー”が追加された。プレイヤーランクが55に到達すると、各怪盗の育成画面から利用できる。専用の育成素材「星屑の欠片」を集めることで、各種パラメーターなどの強化が可能に。「星屑の欠片」は、“ベルベットルームの試練”の累計★獲得数に応じて、毎日獲得できる。

高難易度イベント“いばらの試練”を開催

強大なボスを倒し、目標を達成することで契約（ガチャ）などに使える「自在結晶」や、主人公専用の★5武器などと交換可能な「喚喜のメダル」などの豪華報酬が獲得可能なイベント“いばらの試練”を開催。開催期間は、2025年9月4日10時59分まで。

本イベントには、決められたバトル効果が適用されたボスに挑戦する“難易度固定”と、ボスの強化や味方の弱体化、パーティの制限など、バトル中に発生するさまざまなバトル効果を調整してチャレンジする“難易度カスタム”の2つのモードが存在。

まずは、“難易度固定”をクリアして効果を開放し、バトル効果を組みあわせて“難易度カスタム”をプレイしてみよう。

※開催期間中、2025年8月28日11時に挑戦できるボスが追加されます。

※“いばらの試練”は、プレイヤーランク25よりご参加可能です。

Ver.1.4アップデート記念のログインボーナス＆プレゼントを実施！ さらに、公式放送「Persona X-Stream ver.1.4」関連プレゼントも

アップデートの実施を記念し、期間中に7日間ログインすると特定の契約で使用可能な「プラチナチケット」×7が手に入る、ログインボーナスを開催中。また、上記に加え、アップデート記念として「自在結晶」×300をプレゼントするほか、Ver.1.4アップデートの情報を伝えた公式放送「Persona X-Stream ver.1.4」視聴の感謝を込め、「自在結晶」×300をプレゼント中だ。

合計で「自在結晶」×600が手に入るので、お見逃しなく。ログインボーナス開催期間、アップデート記念＆公式放送プレゼント配布期間は、ともに2025年9月4日10時59分まで。

イベント“新たな約束”に新キャラクター「坂井綾香」が登場！

キャラクターとの交流要素“シナジー”対象者のヒントイベント“新たな約束”に、新キャラクター「坂井綾香」が登場。イベントを通じて「坂井綾香」のシナジーを解放出来るほか、イベント画面で「自在結晶」などの「出会いの報酬」を受け取ることが可能だ。

「椎名悠美」のシナジーストーリーを追加！ サブストーリーの解放も

新★5怪盗としてピックアップ中の「椎名悠美」の新たなシナジーストーリーが追加されたほか、サブストーリーも解放された。ぜひゲーム内で物語を楽しもう。

『P5X』クリエイター応援プログラム“おすすめシーン募集キャンペーン”開催中！

『P5X』を盛り上げるクリエイターを応援する企画として、テーマに沿ったおすすめシーンを募集する、動画投稿キャンペーンを開催中。今回のテーマは「バージョンアップを楽しもう！」。クリエイターとしても、応援するだけでもキャンペーンには参加可能。ぜひ応募してみてはいかがだろうか。

【キャンペーンお知らせページ】

https://p5x.jp/special/creators-program/

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）

配信日：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）