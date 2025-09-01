開催期間は、2025年9月4日23時59分まで！
プリペイドカード3000円分が抽選で10名に毎日当たる！『終天教団』のプレゼントキャンペーンが開催
2025年09月01日 19時15分更新
合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは9月1日、小高和剛氏率いるトゥーキョーゲームスとタッグを組んだ最新作『終天教団』公式Xにて、お好きなプリペイドカード3000円分が、抽選で10名に当たるリポストキャンペーンを開催。開催期間は、2025年9月4日23時59分まで。
対象のプリペイドカードは、「ニンテンドープリペイドカード」「Steamギフトカード」「DMMプリペイドカード」の3種。キャンペーン対象のツイートは期間中毎日投稿されるので、本作の公式Xをフォローしてぜひキャンペーンに参加してみてはいかがだろうか。
【応募方法】1：『終天教団』公式Xアカウント（https://x.com/shuten_kyodan）をフォロー
2：キャンペーンポストをリポストで応募完了。
※キャンペーン対象ポストにつきましては、終天教団公式Xをご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：終天教団
ジャンル：マルチジャンルアドベンチャー
販売：DMM GAMES
開発：Tookyo Games
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）
発売日：2025年9月5日 ※Steam版は16時より配信予定
価格：
通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）
豪華版：1万3580円（パッケージ版）
デジタルデラックス版：9180円（ダウンロード版）
CERO：D（17歳以上対象）
©2025 EXNOA LLC/Neilo Inc. All rights reserved.
