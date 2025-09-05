Amazonセール情報大紹介！ 第21回
タッチパッド搭載の変態仕様！Ewinミニキーボードが今だけ2864円【Amazonタイムセール】
2025年09月05日 11時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Ewin最新ミニキーボードが登場！
Ewinの「Ewin 2025 ミニキーボード」が、Amazonタイムセールに登場しました。28％オフの2864円という圧倒的なコスパで、しかも送料無料。
今だけの限定チャンスなので、狙っていた人は早めにチェックしましょう。
Bluetooth＋2.4GHzのデュアル接続に対応
このモデルはBluetooth 5.0と2.4GHz USBレシーバーの両方に対応。PC、タブレット、スマートTVなど幅広いデバイスに接続可能です。
付属のUSBレシーバーを使えば、Bluetooth非対応機器でもワイヤレス操作を実現。複数端末を行き来するデバイスマニアにぴったりの設計です。
マウス不要のタッチパッド＆多機能キー
キー配列は日本語仕様で、かな入力もスムーズ。さらに高感度タッチパッドを搭載し、スクロールやジェスチャー操作、ゲームコントロールが直感的に使えます。
加えて、音量調整やブラウザ操作、メディアプレーヤー起動をワンタッチで行えるマルチファンクションキーも搭載。ゲームから動画視聴まで快適に楽しめます。
スマホ級コンパクト設計で持ち運び自由
サイズは幅150×奥行100×高さ20mm、重さ約105gとスマートフォン並みのコンパクトさ。省エネ設計で最大20日間駆動し、出張や車内など外出先でも活躍します。さらに12ヵ月保証付きで、長く安心して使えるのも魅力です。
ガジェット好き必見！今だけの特価
「小型ガジェット」「多機能デバイス」に目がないマニア層にこそおすすめの逸品。Amazonタイムセールの限定価格で手に入れられるのは今だけ。ぜひこの機会に入手して、あなたのガジェット環境をワンランクアップさせましょう！
