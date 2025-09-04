Amazonセール情報大紹介！ 第18回
motorola edge 50 proがAmazonスマイルセール特価！大画面・高性能スマホが今だけ安い
2025年09月04日 13時00分更新
【Amazonスマイルセール】motorola edge 50 proが驚きの35％オフ
モトローラのSIMフリースマートフォン「motorola edge 50 pro」が、Amazonスマイルセールで大幅値下げ中。通常価格73,800円のところ、いまなら特別価格47,999円で購入可能です。
さらに通信回線の契約で最大21,000円相当の還元も受けられます。
6.7インチ有機ELディスプレイで圧倒的な映像体験
本機は6.7インチの有機ELディスプレイを搭載し、解像度は2,712×1,220のSuper HD。リフレッシュレート144Hzの圧倒的な滑らかさで、ゲームや動画視聴を格段に快適に楽しめます。
最新チップ搭載×大容量メモリでサクサク動作
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3を採用し、12GBメモリと256GBストレージを搭載。複数アプリを同時に使ってもストレスフリー。4,500mAhの大容量バッテリーで長時間駆動を実現します。
IP68防水防塵＆電子マネー対応で日常使いも安心
IP68規格の防水防塵に対応し、屋外や水回りでも安心して利用可能。さらにNFC/FeliCa対応でSuicaや楽天Edyなど電子マネーの利用も快適。
日本ユーザーに最適化された便利機能が揃っています。
5000万画素トリプルカメラで高画質撮影
アウトカメラは約5000万画素メインレンズを含むトリプル構成で、4K UHD動画撮影も可能。インカメラも約5000万画素を誇り、自撮りやビデオ通話も驚くほど鮮明に映し出します。
最新通信技術＆幅広いキャリア対応
Wi-Fi 6EやBluetooth 5.4といった最新通信技術を搭載。さらにnanoSIMとeSIMの両対応で、docomo・au・SoftBank・楽天モバイル・国内MVNOに広く対応し、キャリア選びの自由度も抜群です。
今だけのお得！Amazonスマイルセールを活用しよう
「motorola edge 50 pro」は、デザイン・性能・価格のバランスが優れた1台。Amazonスマイルセールの特別価格で手に入れられるのは期間限定。この機会を逃さず最新スマホをお得に手にしてください。
