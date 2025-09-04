motorola edge 50 proがAmazonスマイルセール特価！大画面・高性能スマホが今だけ安い

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonスマイルセール】motorola edge 50 proが驚きの35％オフ

モトローラのSIMフリースマートフォン「motorola edge 50 pro」が、Amazonスマイルセールで大幅値下げ中。通常価格73,800円のところ、いまなら特別価格47,999円で購入可能です。



さらに通信回線の契約で最大21,000円相当の還元も受けられます。

6.7インチ有機ELディスプレイで圧倒的な映像体験

本機は6.7インチの有機ELディスプレイを搭載し、解像度は2,712×1,220のSuper HD。リフレッシュレート144Hzの圧倒的な滑らかさで、ゲームや動画視聴を格段に快適に楽しめます。

最新チップ搭載×大容量メモリでサクサク動作

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3を採用し、12GBメモリと256GBストレージを搭載。複数アプリを同時に使ってもストレスフリー。4,500mAhの大容量バッテリーで長時間駆動を実現します。

IP68防水防塵＆電子マネー対応で日常使いも安心

IP68規格の防水防塵に対応し、屋外や水回りでも安心して利用可能。さらにNFC/FeliCa対応でSuicaや楽天Edyなど電子マネーの利用も快適。



日本ユーザーに最適化された便利機能が揃っています。

5000万画素トリプルカメラで高画質撮影

アウトカメラは約5000万画素メインレンズを含むトリプル構成で、4K UHD動画撮影も可能。インカメラも約5000万画素を誇り、自撮りやビデオ通話も驚くほど鮮明に映し出します。

最新通信技術＆幅広いキャリア対応

Wi-Fi 6EやBluetooth 5.4といった最新通信技術を搭載。さらにnanoSIMとeSIMの両対応で、docomo・au・SoftBank・楽天モバイル・国内MVNOに広く対応し、キャリア選びの自由度も抜群です。

今だけのお得！Amazonスマイルセールを活用しよう

「motorola edge 50 pro」は、デザイン・性能・価格のバランスが優れた1台。Amazonスマイルセールの特別価格で手に入れられるのは期間限定。この機会を逃さず最新スマホをお得に手にしてください。